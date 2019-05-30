Подросток, напавший с топором на школьницу в Вольске, не имел психиатрических диагнозов, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. В начале учебного года его перевели в новый класс, но он не сошелся характером с одноклассниками.

Подросток, напавший на школьницу в Вольске, не имел психиатрических диагнозов, но был гиперактивен. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.В интервью радиостанции "Эхо Москвы в Саратове" она рассказала, у подростка случались вспышки гнева, после которых он раскаивался. Мальчик лежал в реабилитационном центре, где с ним работали психологи, однако вскоре мать забрала его оттуда.По словам Загородней, в начале этого учебного года Данила перевели в новый класс. Ему там не нравилось, и он просился обратно, но его не стали возвращать в прежний класс. Кроме того, у него были амбиции лидера."Он не сильно сошелся характерами с этим классом. Со слов преподавателей, достаточно сложный был характер у парня, и класс не признал в нем лидера", – рассказала омбудсмен.Во вторник класс, в котором учился Данил, писал переводную контрольную по математике. Он опоздал минут на 15 и прошел мимо кабинета. Учительница его увидела и подумала, что он решил просто прогулять, хотя перед этим он неплохо написал контрольную по русскому языку. Но Даниил внезапно вернулся, начал поджигать тряпки и бросать бутылки. Потом он увидел девочку и ударил ей по голове топором."Учительница сказала, что было очень страшно за детей, и она крикнула: "Дети, бегите!", и дети побежали из класса", — сказала Загородняя.28 мая 14-летний ученик бросил в класс "коктейль Молотова", ударил 12-летнюю школьницу топором по голове и попытался скрыться. Подросток арестован по обвинению в покушении на убийство. Свою вину он не признал. По его словам, он лишь хотел привлечь внимание к аморальному поведению школьников.