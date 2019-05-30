Американские СМИ опубликовали ряд материалов, согласно которым военные пилоты регулярно встречаются с неопознанными летающими объектами. Сотрудники Пентагона подтверждают эти сообщения. Насколько достоверной выглядит эта информация?

Американские СМИ опубликовали ряд материалов, согласно которым военные пилоты регулярно встречаются с неопознанными летающими объектами. Сотрудники Пентагона подтверждают эти сообщения. Насколько достоверной выглядит эта информация?- Кристофер, вы верите, что НЛО существуют?"Мы знаем, что НЛО существуют. Тут больше не в чем сомневаться. Американские пилоты признали факт их существования. Так что вопрос в другом: зачем они здесь? Откуда они пришли и какими технологиями пользуются?", — отвечает Кристофер Мэллон, помощник заместителя министра обороны США по разведке (с 1985 по 2004 годы).Кристофер Мэллон — в недавнем прошлом сотрудник сенатского комитета по разведке и помощник министра обороны. На Fox News его решили расспросить по поводу нашумевшей публикации New York Times, в которой несколько уважаемых военных пилотов признались: они столкнулись с технологиями, которые на порядки превосходят земные.Телеканал History записал с предполагаемыми контактерами интервью."Нет выступающего хвоста или крыльев, нет выхлопов и конденсационного следа. И их заинтересовало наше присутствие. Они двигались вокруг нас!" — сообщил лейтенант ВМС США, пилот Дэни Аккойн."Они следовали за нами, я не имею в виду, что мы наблюдали, как они движутся. Вот как было: где бы мы ни оказались, там же оказывались они. Не то ждали нас, не то следили за всей нашей группой", — рассказал лейтенант ВМС США, пилот Райан Грэйвз."Сперва, когда видишь это на радаре, конечно, думаешь, что это какая-то ошибка. А потом видишь, что одни и те же показания поступают со многих разных сенсоров!" — сказал Дэни Аккойн.Кристофер Мэллон подтверждает: все так и было.Есть признаки того, что это так. Есть много задокументированных случаев, показания радаров, показания пилотов, которые при дневном свете наблюдали, как эти устройства двигались со скоростью 8045 километров в час. И они были способны неподвижно зависать в воздухе над поверхностью океана на высоте в 15 метров, спикировав перед тем с высоты в 24 километра!Вообще, 8045 километров в час — это проектная скорость экспериментального воздушного аппарата НАСА X-43. Разработка не сказать чтобы новая — 2004 года. В теории его вполне могли за прошедшее время доработать, снабдив качествами, которые так впечатлили пилотов. Если предположить, что их показания ломают Пентагону игру и разоблачают гостайну, можно допустить, что Мэллон плюс телеканал Fox сознательно вводят публику в заблуждение, чтобы не раскрыть американских разработок прежде времени. Этакая незатейливая сказка для доверчивых: "Это — не мы, это — инопланетяне. Поверьте, мы сами крайне напуганы"."Крайне подозрительные устройства, которые действуют в районе наших военных объектов, с которыми у пилотов был риск столкновения. Конечно, это вызывает опасения. Прежде всего, это вопрос безопасности", — говорит Кристофер Мэллон.В том же духе обсуждение этой темы продолжилось в шоу Такера Карлсона (Tucker Carlson) на том же Fox News: вновь повторяется — нет ничего удивительного в том, что космические тарелки посещают Землю практическим ежедневно. Надо просто привыкнуть к этой новости.Телеведущий Такер Карлсон: "Почти каждый день? Сложно принять такую информацию. Она слишком неожиданная".Обозреватель сайта о космосе Майкл Уолл: "Я немного удивлен, что это начали обсуждать, но — да, до сих пор людей обычно смущали даже рассуждения на тему того, что мы не одни в космосе. Думаю, то, что об этом начали говорить, это позитивное развитие".Пока единственное, в чем можно быть уверенным, это что американские пилоты на самом деле столкнулись с неким явлением, которые они не могут объяснить. А равно в том, что американские масс-медиа с неизвестной целью убеждают общество в реальности инопланетян и контактов с НЛО.