Американский актер Николас Кейдж попал в крайне неприятную ситуацию с новоиспеченной супругой. Свадьба с молоденькой девушкой сильно вышла ему боком.

Американский актер Николас Кейдж попал в крайне неприятную ситуацию с новоиспеченной супругой. Свадьба с молоденькой девушкой сильно вышла ему боком.Николас Кейдж не может расторгнуть брак со своей последней женой. Его супруга Эрика Койке не дает своего согласия. Девушка требует денежной компенсации за тот позор, что она испытала на свадьбе со звездой.Напомним, в конце марта 55-летний актер женился на 23-летней визажистке. Спустя четыре дня после эпического бракосочетания мужчина подал на развод. По словам Кейджа, причиной развода стало мошенничество Эрики. Николас утверждает, что девушка скрыла от него отношения с другим мужчиной.Эрика Койке, в свою очередь, заверяет, что актер предпринимал попытки помириться с ней почти через две недели после подачи заявления о разводе. Идти на компромисс девушка не согласилась.Отметим, у голливудской звезды это уже четвертая женитьба. Прямо во время бракосочетания изрядно пьяный Николас устроил скандал.Он метался по коридору госучреждения и кричал, что будущая супруга хочет обобрать его до нитки, сообщает teleprogramma.pro.