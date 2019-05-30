Накануне Ольга Серябкина выложила пост с признанием в своем Instagram. Он вызвал у поклонников очень бурную реакцию.

Накануне Ольга Серябкина выложила пост с признанием в своем Instagram. Он вызвал у поклонников очень бурную реакцию.Недавно у экс-солистки группы Serebro вышел клип на новую песню "Не плачу". Некоторые поклонники не суть посыла, поэтому начали активно заваливать Ольгу расспросами.В своей социальной сети музыкантша выложила пост с объяснением. На этот раз публику заинтересовала сцена с собаками.В первой части видео герой видит из кабины фуры привязанных к обочине собак. В конце клипа животные уже несутся по дороге, будто их кто-то отвязал.Серябкина признается, что это неслучайные кадры. ""Отпустить собак" = "отпустить страхи"", – заявила девушка."Они бегут в тот момент, когда свободна и я", – объясняет солистка.После этого Ольга рассказала, что накануне ей приснился сон, где за ней гналась стая бойцовских псов. Она заглянула в сонник, но прогнозу не поверила. Девушка отказалась поведать, что же с ней вскоре случилось. "Слава Богу, все позади. После этого верю, что мне иногда снятся вещие сны",– подытожила она.К слову, для привлечения внимания Серябкина выложила фото обнаженных ягодиц. Фанаты тут же на нее. "Дайте ей уже под хвост", "Ты наркоманка?", "Бешеный разврат", – поливали грязью подписчики.