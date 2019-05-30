Накануне Ольга Серябкина выложила пост с признанием в своем Instagram. Он вызвал у поклонников очень бурную реакцию.
Накануне Ольга Серябкина выложила пост с признанием в своем Instagram. Он вызвал у поклонников очень бурную реакцию.
Недавно у экс-солистки группы Serebro вышел клип на новую песню "Не плачу". Некоторые поклонники не суть посыла, поэтому начали активно заваливать Ольгу расспросами.
В своей социальной сети музыкантша выложила пост с объяснением. На этот раз публику заинтересовала сцена с собаками.В первой части видео герой видит из кабины фуры привязанных к обочине собак. В конце клипа животные уже несутся по дороге, будто их кто-то отвязал.
Серябкина признается, что это неслучайные кадры. ""Отпустить собак" = "отпустить страхи"", – заявила девушка.
"Они бегут в тот момент, когда свободна и я", – объясняет солистка.
После этого Ольга рассказала, что накануне ей приснился сон, где за ней гналась стая бойцовских псов. Она заглянула в сонник, но прогнозу не поверила. Девушка отказалась поведать, что же с ней вскоре случилось. "Слава Богу, все позади. После этого верю, что мне иногда снятся вещие сны",– подытожила она.
К слову, для привлечения внимания Серябкина выложила фото обнаженных ягодиц. Фанаты тут же на нее. "Дайте ей уже под хвост", "Ты наркоманка?", "Бешеный разврат", – поливали грязью подписчики.