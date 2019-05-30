Было обнаружено и изъято пять полиэтиленовых пакетиков с неустановленным веществом и пять кусков в виде плиток спрессованного вещества растительного происхождения...

Сотрудники ОНК УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в хранении крупной партии наркотического средства.В УВД по ЦАО поступила информация о том, что в квартире одного из домов на улице Удальцова хранятся наркотические средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ЦАО, по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого – 28-летнего москвича. При обследовании данного жилого помещения было обнаружено и изъято пять полиэтиленовых пакетиков с неустановленным веществом и пять кусков в виде плиток спрессованного вещества растительного происхождения. Согласно справке об исследовании плитки спрессованного вещества являются наркотическим средством – гашишем, общей массой более 482 граммов. Установлено, что данное наркотическое средство и неустановленное вещество в пяти пакетиках задержанный мужчина хранил у себя в квартире по улице Удальцова без цели сбыта. Вышеуказанное наркотическое средство и неустановленное вещество в пяти пакетиках изъято.Следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60