Злоумышленник, совершая покупки в магазине, похищал дорогостоящие продукты,которые прятал под одежду и выносил из магазина...
«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в кражах из магазина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В полицию поступило заявление от представителя одного из магазинов расположенных на улице Арбат. Он сообщил, что неизвестный похитил из магазина продукты питания.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемого.
Также была установлена причастность подозреваемого еще к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Злоумышленник, совершая покупки в магазине, похищал дорогостоящие продукты, которые прятал под одежду и выносил из магазина.
По данным фактам следствием ОМВД России по району Арбат возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к аналогичным противоправным деяниям.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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