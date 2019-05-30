Злоумышленник, совершая покупки в магазине, похищал дорогостоящие продукты,которые прятал под одежду и выносил из магазина...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в кражах из магазина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от представителя одного из магазинов расположенных на улице Арбат. Он сообщил, что неизвестный похитил из магазина продукты питания.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемого.Также была установлена причастность подозреваемого еще к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Злоумышленник, совершая покупки в магазине, похищал дорогостоящие продукты, которые прятал под одежду и выносил из магазина.По данным фактам следствием ОМВД России по району Арбат возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60