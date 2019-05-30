Разновидности современной бижутерии, особенности выбора украшений и сувенирных изделий в качестве подарка.

Не стоит думать, что бижутерия представляет собой примитивные и дешевые украшения из пластика, которые были популярными среди модниц конца прошлого века. Современные аксессуары скорее относятся к продукции с ювелирным уклоном с той лишь разницей, что в изготовлении не используются драгоценные камни и металлы. Их не чураются носить женщины с приличным достатком, причем как в повседневной жизни, так и при выходе в свет. Зачастую изделия из недорогих сплавов и оригинальных декоров выглядят ничуть не хуже своих золотых и платиновых аналогов, а некоторые украшения класса бижутерия и вовсе не отличить от продукции ювелирных домов.

Виды бижутерии и как правильно носить декоративные аксессуары

Если традиционные украшения предписаны к определенным частям человеческого тела, то с ношением броши все не настолько ясно. Ее можно назвать самым импозантным аксессуаром среди следующих видов бижутерии:



кольца и сережки;



подвески и цепи;



заколки и зажимы.



Среди нагрудных изделий можно встретить настоящие шедевры, достойные модных подиумов, и весьма скромные предметы, уместные для учительницы начальных классов. Дизайнеры одежды считают, что стоит купить броши в самом разном исполнении – от ярких и вызывающих стразов до целомудренных и скромных украшений. Носить их можно для придания облику асимметрии, или, напротив, располагать брошь в центре декольте, акцентируя на ней внимание окружающих. Броши являются универсальным подарком для женщин всех возрастов, впрочем, как и статуэтки животных, которыми принято украшать жилища.

Фигурки из керамики или фарфора – милая и почитаемая традиция

Кошачья тема в сувенирной продукции очень популярна, ведь обычай дарить статуэтки кошки пришел из древних эпох не только египетских, как принято считать, но и сугубо славянских. Достаточно вспомнить животных, которые присутствовали в европейских сказаниях, где им была уготовано роль хранителей домашнего благополучия.

Традиции сохранились и сегодня, ведь первое существо, попадающее в новый дом, – это пушистая мурлыка. Ее фарфоровая или керамическая ипостась будет отличным подарком на новоселье, причем выбрать сувенир можно из предпочтений к породе. Сиамские, египетские, персидские – вот далеко не полный список пород, которые нашли свое воплощение в скульптуре. Такие изделия станут достойным украшением каминной или книжной полки.