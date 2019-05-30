Андрей Макаревич сам виноват в том, что его поливают помоями даже близкие. Музыканту не стоило делить людей на идиотов и светочей – тогда бы его решение выступить у стен Кремля не вызвало такой бури.

Андрей Макаревич сам виноват в том, что его поливают помоямидаже близкие. Музыканту не стоило делить людей на "идиотов" и "светочей"– тогда бы его решение выступить у стен Кремля не вызвало такой бури.поливают помоями его собственныедрузья-либералы. Они не могут простить своему кумиру решение выступить впатриотическом концерте вместе с Олегом Газмановым и Надеждой Бабкиной. Нообижается артист напрасно: такого поворота событий следовало ожидать после всехего громких заявлений."Как же это вышло? Андрей Вадимович снизошел до того,чтобы для "80% идиотов" спеть? Да еще и у стен Кремля? И Газманов сБабкиной его не смущают? Это так на него работа в Совете по культуре повлияла -или то, что его в декабре приглашали в качестве почетного гостя на концерт вКремлевский дворец съездов?" – комментирует ситуацию вокруг АндреяМакаревича эксперт Совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян."Поплыл господин Макаревич? А вот его ближний круг несовсем принял такие метания. Поливать его начали фекалиями. Как же это? Не понялиего благих намерений. Он народу петь будет, а не помогать "кровавомурежиму". Вот ведь простофили, не понимают благородного порыва", -иронизирует Манукян по поводу возмущения артиста.Ранее стало известно, что согласилсяучаствовать в патриотическом концерте у стен Кремля в День России 12 июня. Фанатырок-музыканта назвали это предательством – ведь Макаревич неоднократно заявляло своем негативном отношении к политике российских властей – в частности, к воссоединениюКрыма с Россией.Отличился и уничижительными высказываниямив адрес россиян. Как-то музыкант заметил, что 80% людей – идиоты (себя при этомартист явно причислял к элите – оставшимся 20%). Как отметил Манукян, именнопредставители этого "меньшинства" теперь и забрасывают музыкантафекалиями. Сам Макаревич уже открестился от своих поклонников. Он заявил, чтокритические комментарии пишут не его фанаты, а "люди с запудреннымимозгами".