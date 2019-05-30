Андрей Макаревич сам виноват в том, что его поливают помоями
даже близкие. Музыканту не стоило делить людей на идиотов и светочей
– тогда бы его решение выступить у стен Кремля не вызвало такой бури.
Андрей Макаревич сам виноват в том, что его поливают помоями
даже близкие. Музыканту не стоило делить людей на "идиотов" и "светочей"
– тогда бы его решение выступить у стен Кремля не вызвало такой бури.
поливают помоями его собственные
друзья-либералы. Они не могут простить своему кумиру решение выступить в
патриотическом концерте вместе с Олегом Газмановым и Надеждой Бабкиной. Но
обижается артист напрасно: такого поворота событий следовало ожидать после всех
его громких заявлений.
"Как же это вышло? Андрей Вадимович снизошел до того,
чтобы для "80% идиотов" спеть? Да еще и у стен Кремля? И Газманов с
Бабкиной его не смущают? Это так на него работа в Совете по культуре повлияла -
или то, что его в декабре приглашали в качестве почетного гостя на концерт в
Кремлевский дворец съездов?" – комментирует ситуацию вокруг Андрея
Макаревича эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян.
"Поплыл господин Макаревич? А вот его ближний круг не
совсем принял такие метания. Поливать его начали фекалиями. Как же это? Не поняли
его благих намерений. Он народу петь будет, а не помогать "кровавому
режиму". Вот ведь простофили, не понимают благородного порыва", -
иронизирует Манукян по поводу возмущения артиста.
Ранее стало известно, что согласился
участвовать в патриотическом концерте у стен Кремля в День России 12 июня. Фанаты
рок-музыканта назвали это предательством – ведь Макаревич неоднократно заявлял
о своем негативном отношении к политике российских властей – в частности, к воссоединению
Крыма с Россией.
Отличился и уничижительными высказываниями
в адрес россиян. Как-то музыкант заметил, что 80% людей – идиоты (себя при этом
артист явно причислял к элите – оставшимся 20%). Как отметил Манукян, именно
представители этого "меньшинства" теперь и забрасывают музыканта
фекалиями. Сам Макаревич уже открестился от своих поклонников. Он заявил, что
критические комментарии пишут не его фанаты, а "люди с запудренными
мозгами".