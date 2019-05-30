Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подобрали новую должность. Он может занять важный пост в структуре Союзного государства. Соответствующее заявление сделано в эфире белорусского телевидения.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подобрали новую должность. Он может занять важный пост в структуре Союзного государства. Соответствующее заявление сделано в эфире белорусского телевидения.Слухи о том, что Лукашенко предлагают хорошую должность вСоюзном государстве ходили уже давно. Эксперты не исключают, что в будущемБатька может возглавить правительство нового государственного объединения.По мнению политолога Павла Усова, создание реальныхполитических институтов Союзного государства и введение единой денежной системы– принципиальные вопросы для России. В интервью оппозиционному белорусскомутелеканалу "Белсат" эксперт задался вопросом: а что за это получитЛукашенко?По словам аналитика, Батьке предлагали пост премьер-министрав Союзном государства. "Думаю, сейчас белорусская власть обдумываетсценарий, в котором будет спрятана определенная политическая автономия нынешнейуправленческой элиты", – сказал Усов.Эксперт полагает, что создание нового государства можетожидать между 2020 и 2024 годами. В первую дату состоятся выборы президентаБелоруссии, во вторую – главы российского государства.По словам Усова, Москва настойчиво продвигает идею Союзногогосударства. А у , уверен он, нет ни воли, ни ресурсов сопротивлятьсянапору Кремля.Разговоры о скорой отставке Лукашенко идут уже несколькомесяцев. Дыма без огня, как известно, не бывает. Но Батька пока избегает делатьконкретных заявлений, хотя ранее жаловался, что устал и "наелсявласти".Эксперты не исключают, что Лукашенко на президентском постуможет сменить его старший сын Виктор, член Совета безопасности республики. Вего пользу играет мощный силовой ресурс, но непростые отношения с отцом иминимальный публичный опыт снижают его шансы.Политологи призывают присмотреться и к младшему сыну– 14-летнему Николаю. Несмотря на юный возраст, он демонстрируетвнушительные способности: играет на фортепиано и в хоккей, говорит по-китайски.