Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подобрали новую должность. Он может занять важный пост в структуре Союзного государства. Соответствующее заявление сделано в эфире белорусского телевидения.
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подобрали новую должность. Он может занять важный пост в структуре Союзного государства. Соответствующее заявление сделано в эфире белорусского телевидения.
Слухи о том, что Лукашенко предлагают хорошую должность в
Союзном государстве ходили уже давно. Эксперты не исключают, что в будущем
Батька может возглавить правительство нового государственного объединения.
По мнению политолога Павла Усова, создание реальных
политических институтов Союзного государства и введение единой денежной системы
– принципиальные вопросы для России. В интервью оппозиционному белорусскому
телеканалу "Белсат" эксперт задался вопросом: а что за это получит
Лукашенко?
По словам аналитика, Батьке предлагали пост премьер-министра
в Союзном государства. "Думаю, сейчас белорусская власть обдумывает
сценарий, в котором будет спрятана определенная политическая автономия нынешней
управленческой элиты", – сказал Усов.
Эксперт полагает, что создание нового государства может
ожидать между 2020 и 2024 годами. В первую дату состоятся выборы президента
Белоруссии, во вторую – главы российского государства.
По словам Усова, Москва настойчиво продвигает идею Союзного
государства. А у , уверен он, нет ни воли, ни ресурсов сопротивляться
напору Кремля.
Разговоры о скорой отставке Лукашенко идут уже несколько
месяцев. Дыма без огня, как известно, не бывает. Но Батька пока избегает делать
конкретных заявлений, хотя ранее жаловался, что устал и "наелся
власти".
Эксперты не исключают, что Лукашенко на президентском посту
может сменить его старший сын Виктор, член Совета безопасности республики. В
его пользу играет мощный силовой ресурс, но непростые отношения с отцом и
минимальный публичный опыт снижают его шансы.
Политологи призывают присмотреться и к младшему сыну
– 14-летнему Николаю. Несмотря на юный возраст, он демонстрирует
внушительные способности: играет на фортепиано и в хоккей, говорит по-китайски.