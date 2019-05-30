Министерство обороны США внесло Россию в список стран, услугами которых нельзя пользоваться при проведении космических пусков. Запрет начнет действовать с 2023 года. Уточняется, что в том же перечне находятся Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, услугами которых нельзя пользоваться при проведении космических пусков. Запрет начнет действовать с 2023 года, сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что в том же перечне находятся Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.Стоит отметить, что на сегодняшний день Пентагон использует ракеты-носители Atlas для запуска своих разведывательных, навигационных спутников и спутников связи. Двигатели этих РН российские – РД-180.