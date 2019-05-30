Вратарь Арсенала Петр Чех намеревался завершить карьеру по окончанию нынешнего сезона. Однако после крупного проигрыша канониров в финале Лиги Европы Челси с результатом 1:4 37-летний чех может изменить свое решение.

Вратарь "Арсенала" Петр Чех намеревался завершить карьеру по окончанию нынешнего сезона. Однако после крупного проигрыша "канониров" в финале Лиги Европы "Челси" с результатом 1:4 37-летний чех может изменить свое решение.В финале Лиги Европы Петр пропустил четыре мяча, причем от "Челси" – команды, где прошли лучшие годы его карьеры. Вероятно, Чех видел свой заключительный матч несколько иным, поэтому сразу после завершения встречи он намекнул, что может продолжить выступления."Я хотел выиграть Кубок, присесть и подумать о своем будущем. Но все вышло иначе. Что будет дальше – я пока не знаю. До 30 мая я футболист "Арсенала", а что будет дальше – посмотрим", — заявил Чех официальному сайту УЕФА.