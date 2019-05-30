Как владимирская девушка открыла доселе неизвестное изображение Христа?

Как владимирская девушка открыла доселе неизвестное изображение Христа?Недавно многие мировые СМИ сообщили, что в одном из древних византийских храмов пустыни Негев некая Эмма Фанар обнаружила изображение Иисуса Христа.Чем эта находка может быть интересна среднестатистическим владимирцам? В первую очередь тем, что первооткрывательница с экзотическим для здешних краёв именем – наша землячка.«И там есть свои люди»Семейство Фанар с Владимирским краем связывает очень многое. Например, отец будущей учёной, энергетик по профессии, работал во Владимире завлабом в НИПТИЭМе, а её мама трудилась в НИИССе. Эмма росла весьма активным ребенком и с ранних лет проявляла склонность к рисованию, которая развивалась в ней год от года. Наверное, этим и объясняется выбор факультета – худграф нашего пединститута, на котором проучилась 4 курса.Когда семья в 1991 году переехала в Израиль, девушка без проблем поступила на факультет искусств Иерусалимского университета, который она успешно окончила в 1996 году. Она много рисовала, и её натюрморты, пейзажи и портреты расходились в Израиле словно горячие пирожки в удачный базарный день.Окончив университет и защитив диссертацию, Эмма занялась преподавательской деятельностью и наукой, изучала историю и искусство Византии, её связи с христианской культурой. Она часто выезжала за рубеж и участвовала в научных симпозиумах. Её приглашали в Англию, Францию, Болгарию и Кипр, а в университете американского штата Коннектикут она около года читала лекции.Летом 2006 года израильская учёная с владимирскими корнями побывала в Москве, где выступила с докладом в конференц-зале Третьяковской галереи на Международном симпозиуме, посвященном христианскому искусству средневековья. Из столицы она направилась в город, где провела своё детство. Побывала в родной 23-й школе, встретилась с друзьями.Магия светаНедавнее открытие Эммы тесно связано с археологией. Учёные много лет изучали руины древнего византийского храма, обнаруженного на территории национального парка Шивта на юге Израиля, в пустыне Негев. В византийское время здесь действовала сельскохозяйственная община. Храм на этом месте откопали ещё в 1871 году, а в 1920-х здесь проводили тщательные раскопки. Однако, на мозаики, находящиеся там в плачевном состоянии, археологи внимания не обращали.«Я просто оказалась в нужное время, в нужном месте, - рассказывает Эмма Фанар. – Свет в храме падал под выгодным углом, и поэтому я вдруг увидела глаза образа. Это было изображение Иисуса Христа, смотревшего прямо на меня. Он был частью фрески, предположительно изображавшей сцену крещения. Я приезжала в это место много раз и никогда не обращала внимания на это тусклое, фактически стёртое изображение. Оно было просто невидимо до этого счастливого дня».Первым, с кем Эмма поделилась своим открытием, был её муж Дрор - талантливый израильский фотохудожник. Он запечатлел изображение крупным планом, и, используя специальную оптику, довёл его до того состояния, в котором Эмма, а затем учёные и искусствоведы всего мира, увидели Христа.6/7 айсбергаСпециалисты увидели, что в отличие от традиционных западных канонов облика Иисуса – с длинными волосами и бородой, изображение в Шифте показывает его в восточном стиле с короткими вьющимися волосами, гладким, чисто выбритым лицом. Надо сказать, что вопрос о том, как реально мог выглядеть сын Бога, уже века служит предметом дискуссий историков и искусствоведов. Так профессор Джоан Тейлор, специализирующийся на изучении истоков христианства и иудаизма, издал книгу под названием «Как выглядел Иисус?». «Ранние изображения облика Иисуса задали определённый канон его представления в позднейшей и современной иконописи и храмовой живописи, – пишет Тейлор в своей статье. - В этом каноне много от образов императора на троне, также в нём очевидно серьёзное влияние образов языческих богов. Что касается длинных волос и бороды, то эти особенности явно берут начало в иконографии греко-римского исторического периода. Некоторые из ранних образов Иисуса представляют его в виде омоложенного Юпитера, Нептуна или Сераписа».К XI веку формируют 3 основных образа Христа. Первый – Христос-старец, который являлся в видениях пророкам ещё до своего пришествия на землю. Второй – Эммануил, то есть изображение Христа в образе ребёнка. И – образ Христа средних веков, наиболее привычный для нас, с длинными волосами, падающими на плечи, и окладистой бородой. Одна из самых древних и известных икон этого типа – синайская VI века, где Христос изображён как зрелый мужчина лет 30–40 с вытянутыми чертами лица, длинными волосами и бородой. Но, как утверждают исследователи, есть ещё много не открытых, не исследованных росписей.Взять, например, Грецию. Только на острове Родос более 150 византийских храмов с сохранившейся древней живописью, а опубликованной о них информации крайне мало. И такая ситуация почти везде, мы видим только верхушку айсберга, а основной пласт этого искусства ещё остаётся неосвоенным...СправкаЭмма Мааян-Фанар родилась во Владимире в 1970 году. После окончания 23-й школы поступила на худграф местного пединститута. Окончив 4 курса, в 1991 году уехала с родителями в Израиль. Там поступила на факультет искусств Иерусалимского университета, который окончила в 1996 году. Занимаясь наукой, историей Византии и христианства, в 2004 году защитила докторскую диссертацию. Сейчас - старший преподаватель кафедры истории искусств Хайфского университета.Марк Фурман, владимирский писатель и журналист, Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук