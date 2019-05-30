Он раскладывал «закладки» по Владимиру и области

Он раскладывал «закладки» по Владимиру и областиЮношу из Гусь-Хрустального обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств.19-летний юноша в интернете договорился с неустановленным лицом о совместном осуществлении сбыта запрещенных веществ с помощью тайников. Молодой человек получал сообщения о местонахождении тайников с крупными партиями наркотиков, после чего забирал их себе.В дальнейшем он организовывал на территории Владимира и Гусь-Хрустального района так называемые «закладки» с мелкими партиями запрещенных веществ, сообщая об их местоположении своему сообщнику, который передавал данные сведения наркоманам.Юноша полностью признал свою вину. Теперь ему может грозить до 20 лет тюрьмы.