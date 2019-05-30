Оперативники изъяли шприцы, посуду и другие приспособления для употребления наркотиков
Оперативники изъяли шприцы, посуду и другие приспособления для употребления наркотиков
Полицейские в одном из многоквартирных домов Покрова обнаружили квартиру, в которой был организован наркопритон.
Правоохранители задержали 45-летнего хозяина квартиры, а также двоих наркозависимых местных жителей, вместе с которыми мужчина систематически потреблял запрещённые вещества.
Оперативники изъяли шприцы, посуду и другие приспособления для употребления наркотиков.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.