Оперативники изъяли шприцы, посуду и другие приспособления для употребления наркотиков

Оперативники изъяли шприцы, посуду и другие приспособления для употребления наркотиковПолицейские в одном из многоквартирных домов Покрова обнаружили квартиру, в которой был организован наркопритон.Правоохранители задержали 45-летнего хозяина квартиры, а также двоих наркозависимых местных жителей, вместе с которыми мужчина систематически потреблял запрещённые вещества.Оперативники изъяли шприцы, посуду и другие приспособления для употребления наркотиков.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.