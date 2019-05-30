Квартира, в которой наркозависимые лица систематически потребляли запрещенные вещества, выявлена оперативниками в Покрове.

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в одном из многоквартирных домов города Покров выявили квартиру, в которой был организован наркопритон.Оперативники задержали 45-летнего хозяина квартиры, а также двоих наркозависимых местных жителей, вместе с которыми фигурант систематически потреблял запрещенные вещества.В ходе осмотра квартиры фигуранта полицейские изъяли шприцы, посуду и другие приспособления, свидетельствующие об употреблении наркотиков.Все граждане за потребление наркотических средств без назначения врача привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.УМВД России по Владимирской области напоминает:Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный);по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81;по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.