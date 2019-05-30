Иван Дорн напугал поклонников страшно распухшим лицом. Он опубликовал свежий снимок в Instagram. Комментаторы советуют певцу срочно бросать
пить – иначе будет как Порошенко.
Иван Дорн напугал поклонников страшно распухшим лицом. Он опубликовал свежий снимок в Instagram. Комментаторы советуют певцу срочно бросать
пить – иначе будет "как Порошенко".
30-летний , видимо, не ожидал такой реакции. Фанаты
украинского певца, диджея и телеведущего никак не поймут: зачем Дорн
опубликовал компрометирующий его снимок.
На фотографии экс-участник коллектива "Пара нормальных"
запечатлен со своим младшим братом. Подписчики, едва увидев снимок, решили, что
Иван Дорн пьет несколько дней.
"Ваня, что происходит? Опомнись", "Сбухался
совсем, ни одной нормальной песни за последние пять лет", "Вань, ты
что там, забухал?", "Пить – здоровью вредить!", "На забулдыгу
здесь похож", – переживают за артиста пользователи.
Некоторые решили поиронизировать под постом . "Почему пчелы покусали только тебя, а брата – нет?", "Легкая похмельная припухлость. Все
равно красавчики!", "Дорн уже не тот", – написали фанаты.
Самые заботливые подписчики рекомендовали срочно
лечь в клинику – "прокапаться". Артиста предупреждают, что в
противном случае скоро он будет похож на Порошенко. Бывший президент Украины
известен пристрастием к алкогольным напиткам, пишет "Экспресс газета".