Иван Дорн напугал поклонников страшно распухшим лицом. Он опубликовал свежий снимок в Instagram. Комментаторы советуют певцу срочно бросать пить – иначе будет как Порошенко.

Иван Дорн напугал поклонников страшно распухшим лицом. Он опубликовал свежий снимок в Instagram. Комментаторы советуют певцу срочно бросатьпить – иначе будет "как Порошенко".30-летний , видимо, не ожидал такой реакции. Фанатыукраинского певца, диджея и телеведущего никак не поймут: зачем Дорнопубликовал компрометирующий его снимок.На фотографии экс-участник коллектива "Пара нормальных"запечатлен со своим младшим братом. Подписчики, едва увидев снимок, решили, чтоИван Дорн пьет несколько дней."Ваня, что происходит? Опомнись", "Сбухалсясовсем, ни одной нормальной песни за последние пять лет", "Вань, тычто там, забухал?", "Пить – здоровью вредить!", "На забулдыгуздесь похож", – переживают за артиста пользователи.Некоторые решили поиронизировать под постом . "Почему пчелы покусали только тебя, а брата – нет?", "Легкая похмельная припухлость. Всеравно красавчики!", "Дорн уже не тот", – написали фанаты.Самые заботливые подписчики рекомендовали срочнолечь в клинику – "прокапаться". Артиста предупреждают, что впротивном случае скоро он будет похож на Порошенко. Бывший президент Украиныизвестен пристрастием к алкогольным напиткам, пишет "Экспресс газета".