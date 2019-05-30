Публика приходит в экстаз от откровенных снимков звезд, а затем также осуждает их за излишнюю открытось. Пользователи Сети с удовольствием читают подробности личной жизни артистов, после чего ругает их за то, что те выставляют сокровенное напоказ. Однако именно на этом противоречии и живет целая индустрия. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 мая 2019 года читайте на Дни.ру.

Публика приходит в экстаз от откровенных снимков звезд, а затем также осуждает их за излишнюю открытось. Пользователи Сети с удовольствием читают подробности личной жизни артистов, после чего ругает их за то, что те выставляют сокровенное напоказ. Однако именно на этом противоречии и живет целая индустрия. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 мая 2019 года читайте на "Дни.ру".Из уст в уста передаются советы о том, как правильно использовать могильную землицу. Обычно рекомендуют прикладывать ее к больному месту, добавлять в чай или суп. Считается полезным и просто хранить ее дома у икон.Говорят, земля с могилы почитаемого отца Максима (село Пятино Инзенского района Ульяновской области), запиваемая крещенской водой, исцеляет от зубной боли. Землю с могил преподобного Иоанна Затворника Святогорского и духовника Санаксарского монастыря схиигумена Иеронима прикладывают к больным местам. Теперь почему-то решили, что земля с могилы Юлии Началовой тоже чудодейственная, хотя святой певицу никто не объявлял и не канонизировал.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 мая 2019 года, читайте в и специальных .