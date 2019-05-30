Поговаривают, что светская львица осваивается в новом качестве. 50-летняя Светлана Бондарчук запела и уже сняла себе первый клип.

Поговаривают, что светская львица осваивается в новомкачестве. 50-летняя Светлана Бондарчук запела и уже сняла себе первый клип.Ходят слухи, что экс-супруга режиссера Федора Бондарчуканедавно записала первый трек. Песня называется "Клетка". На композицию уже снятмузыкальный ролик.Якобы в основу сюжета клипа легла личная драма Светланы. Вцентре событий, разворачивающихся на экране, сама светская львица. Она уличиласвоего лысого возлюбленного в неверности и пытается отомстить ему жестокоизбивая. В конце ролика героиню ожидает хеппи-энд: она встречает нового кавалера,намного моложе предыдущего.Возможно, избранник, которого светская львица уличает в предательстве, олицетворяет Федора Бондарчука. По крайней мере актер, играющий главную роль, очень похож на режиссера."На съемках у всех отбирали телефоны, потому инфы в сетиникакой нет. Действие происходит то во дворцах, то на натуре. Снималось около70 человек, разбили три машины, одну сожгли. Короче, во всем размах и бюджеты",– пишет Telegram-канал "Только никому…"Отметим, что авторы публика точно не знают, действительно лизапела или же просто снялась в музыкальном видео другогоартиста. Меж тем они уже опубликовали тизер клипа.Напомним, после развода с режиссером Федором Бондарчуком Светлананачала встречаться с 37-летним фотографом Сергеем Табуновым. Молодой ухажер неотходил от зазнобы. Практически на всех мероприятиях они появлялись вместе.Теперь же приписывают роман с 44-летним Сергеем Харченко. Новый кавалер известенсветской тусовке как директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co.