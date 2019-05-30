Поговаривают, что светская львица осваивается в новом
качестве. 50-летняя Светлана Бондарчук запела и уже сняла себе первый клип.
Поговаривают, что светская львица осваивается в новом
качестве. 50-летняя Светлана Бондарчук запела и уже сняла себе первый клип.
Ходят слухи, что экс-супруга режиссера Федора Бондарчука
недавно записала первый трек. Песня называется "Клетка". На композицию уже снят
музыкальный ролик.
Якобы в основу сюжета клипа легла личная драма Светланы. В
центре событий, разворачивающихся на экране, сама светская львица. Она уличила
своего лысого возлюбленного в неверности и пытается отомстить ему жестоко
избивая. В конце ролика героиню ожидает хеппи-энд: она встречает нового кавалера,
намного моложе предыдущего.
Возможно, избранник, которого светская львица уличает в предательстве, олицетворяет Федора Бондарчука. По крайней мере актер, играющий главную роль, очень похож на режиссера.
"На съемках у всех отбирали телефоны, потому инфы в сети
никакой нет. Действие происходит то во дворцах, то на натуре. Снималось около
70 человек, разбили три машины, одну сожгли. Короче, во всем размах и бюджеты",
– пишет Telegram-канал "Только никому…"
Отметим, что авторы публика точно не знают, действительно ли
запела или же просто снялась в музыкальном видео другого
артиста. Меж тем они уже опубликовали тизер клипа.
Напомним, после развода с режиссером Федором Бондарчуком Светлана
начала встречаться с 37-летним фотографом Сергеем Табуновым. Молодой ухажер не
отходил от зазнобы. Практически на всех мероприятиях они появлялись вместе.
Теперь же приписывают роман с 44-летним Сергеем Харченко. Новый кавалер известен
светской тусовке как директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co.