Супруга хоккеиста Александра Овечкина не скрывает своего
возмущения. Анастасия Шубская сообщила, что в одном из уважаемых изданий опубликовано
интервью, которое ее муж не давал.
Супруга хоккеиста Александра Овечкина не скрывает своего
возмущения. Анастасия Шубская сообщила, что в одном из уважаемых изданий опубликовано
интервью, которое ее муж не давал.
Об этом модель
рассказала в личном Instagram. По словам Анастасии Шубской, она и ее супруг
попали на обложку популярного журнала. О том, что появятся в очередном выпуске,
знаменитости не знали, они давно не давали интервью, поэтому его содержание их
сильно заинтересовало.
"И тут видим сплошную Сашину "прямую речь", то есть
журналист просто писал отсебятину выставляя это за Сашины слова!!!! (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущается обиженная
на журналистов Анастасия Шубская.
Модель также сообщила, что авторы статьи не только придумали
комментарии за Овечкина, так еще и перепутали имя его отца. "Я уже не говорю, что он неправильно имя отца
Сашиного написал, вместо Михаила Викторовича, Виктор Михайлович! Как такое
может быть?! И вроде это не желтая газетенка!! Как можно так обманывать людей?!
По мне это самая настоящая клевета!!!!ПОЗОР", – не сдержала эмоций супруга хоккеиста.
Пользователи Сети поддержали . Знаменитостям
посоветовали обратиться за защитой в суд.
"Подавайте в суд. Чтобы неповадно было", "Вроде солидный
журнал...увы. В суд", "На сайте журнала написано, что журналист встретился с
мамой Александра 👆😉", "Мои дорогие, какое отличное
фото!!! 👏👏👏♥♥♥♥", – рассуждали поклонники в
комментариях.