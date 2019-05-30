Супруга хоккеиста Александра Овечкина не скрывает своего возмущения. Анастасия Шубская сообщила, что в одном из уважаемых изданий опубликовано интервью, которое ее муж не давал.

Супруга хоккеиста Александра Овечкина не скрывает своеговозмущения. Анастасия Шубская сообщила, что в одном из уважаемых изданий опубликованоинтервью, которое ее муж не давал.Об этом модельрассказала в личном Instagram. По словам Анастасии Шубской, она и ее супругпопали на обложку популярного журнала. О том, что появятся в очередном выпуске,знаменитости не знали, они давно не давали интервью, поэтому его содержание ихсильно заинтересовало."И тут видим сплошную Сашину "прямую речь", то естьжурналист просто писал отсебятину выставляя это за Сашины слова!!!! (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущается обиженнаяна журналистов Анастасия Шубская.Модель также сообщила, что авторы статьи не только придумаликомментарии за Овечкина, так еще и перепутали имя его отца. "Я уже не говорю, что он неправильно имя отцаСашиного написал, вместо Михаила Викторовича, Виктор Михайлович! Как такоеможет быть?! И вроде это не желтая газетенка!! Как можно так обманывать людей?!По мне это самая настоящая клевета!!!!ПОЗОР", – не сдержала эмоций супруга хоккеиста.Пользователи Сети поддержали . Знаменитостямпосоветовали обратиться за защитой в суд."Подавайте в суд. Чтобы неповадно было", "Вроде солидныйжурнал...увы. В суд", "На сайте журнала написано, что журналист встретился смамой Александра 👆😉", "Мои дорогие, какое отличноефото!!! 👏👏👏♥♥♥♥", – рассуждали поклонники вкомментариях.