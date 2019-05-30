Актриса Агата Муцениеце выложила в своей социальной сети новое видео. Поклонники искренне порадовались за кумира.

Актриса Агата Муцениеце выложила в своей социальной сети новое видео. Поклонники искренне порадовались за кумира.На записи актриса едет на скутере, держась за водителя. За рулем – ее супруг Павел Прилучный. Пара даже оделась в одном стиле – в джинсовые костюмы."Красавчик прокатит недорого", – шутила в процессе Муцениеце.Отметим, недавно супруги провели несколько дней в Греции на острове Крит. Там они поучаствовали в фотосессии формата Love Story.По возвращении в Москву Прилучный решил устроить жене романтическое свидание. Он позвал Агату покататься на мопеде по дорогам загородного поселка. На эту идею его подтолкнула дочка Мия. Незадолго до этого малышка рассекала на электромобиле, чем и вдохновила отца.Недавно Агата заявила, что неоднократно подумывала о разводе. По словам актрисы, они с супругом сильно ссорятся, об этом ранее писали "Дни.ру".Напомним, пара в браке с августа 2011 года. Через два года после женитьбы у них родился сын Тимофей. Еще через три года на свет появилась дочка Мия.