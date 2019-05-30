На севере Косова в эти минуты проходят массовые митинги. Тысячи людей протестуют против операции косовских силовиков в сербских анклавах края. О судьбе многих задержанных накануне ничего не известно до сих пор. Следственный комитет России ведет проверку обстоятельств избиения российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

На севере Косова в эти минуты проходят массовые митинги. Тысячи людей протестуют против операции косовских силовиков в сербских анклавах края. О судьбе многих задержанных накануне ничего не известно до сих пор. Следственный комитет России ведет проверку обстоятельств избиения российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Во время косовского рейда он получил тяжелые травмы и сейчас ждет перевода в госпиталь в Белграде. Но власти Приштины пытаются препятствовать его отъезду.Отделение интенсивной терапии больницы Косовской Митровицы — здесь и находится россиянин Михаил Краснощеков. Ему нанесены тяжкие телесные повреждения.Врачи приняли Михаила в состоянии амнезии. У него три перелома, в том числе лицевой кости и верхней челюсти. Все это — результат действий сотрудников спецназа самопровозглашенного Косова."Я на службе в Косове уже 20 лет, поэтому для меня это не является чем-то необычным", — рассказал сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков.Скоро Михаила транспортируют в Белград, в Военно-медицинскую академию. ООН уже начала внутреннее расследование."Расследование и должно показать, как действовали эти подразделения — и в отношении международных сотрудников, и в отношении местного населения. Вероятно, будет и полиция расследовать, но у них будет отдельная точка зрения, несовпадающая с нашей", — комментирует Михаил Краснощеков.Почему ждать справедливого расследования от полиции самопровозглашенной республики не приходится — понятно. По словам Михаила, при каких именно обстоятельствах он пострадал, рассказывать пока не может.— Как представитель международной организации я не имею права делать никаких официальных заявлений. Для этого есть специальные отделения."Повреждения нанесены тупым предметом. В результате обследования мы узнали, что это был приклад длинноствольного огнестрельного оружия. Также мы знаем, что абланец, который имеет отношение к спецназу, бил Михаила Краснощекова головой об машину. Здесь применена грубая сила", — рассказал главный врач больницы Косовской Митровицы Милан Иванович.Все произошло здесь, в деревне Зубин-Поток. Спецназ ее брал штурмом. До сих пор видны следы столкновения. Грузовики служили местным жителям баррикадами. Косовский спецназ применяет силу: слезоточивый газ и шумовые гранаты против мирных жителей. Вооруженные полицейские врываются в некоторые дома и переворачивают все вверх дном."Вот эта акция — настоящая катастрофа. Мы хотим жить здесь мирно, зачем к нам приезжают на БТР вооруженные люди?", — делится своим мнением местный житель Драгомир Арсич.Один из сотрудников ООН перестал выходить на связь — проверить ситуацию отправили Михаила Краснощекова."По нашим данным, он показал свое удостоверение сотрудника администрации УНМИК, дипломата ООН. Возможно, полицейский принял решение атаковать его из-за того, что он русский", — комментирует главный врач больницы Милан Иванович.На этом фоне чуть ли не издевательски выглядит требование прокурора из Приштины лишить Краснощекова дипломатического статуса, наличие которого до этого спецназу не мешало его избить."В чем вина российского сотрудника ООН? Говорят, он стоял на баррикадах. Хорошо бы там стояли представители миссии НАТО в Косове, тогда бы там не было столкновения, ведь это их работа. Гражданин России вел себя в соответствии с резолюцией ООН в отличие от сотрудников НАТО, которые вели себя не так, как следовало бы", — высказазал свое мнение президент Сербии Александр Вучич.Всеми силами полиция непризнанного государства пытается доказать, что спецоперация не была нацелена только на сербское население: журналисты нашли якобы случайно забытый портфель с документами. В списке тех, кого нужно задержать, по совпадению только албанские фамилии. Таким документам сербское население края не верит.