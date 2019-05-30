Юлия Рыбакова снялась полностью обнаженной в новом клипе
Анны Седоковой. Модель plus
size призналась, что
съемка далась ей нелегко – несмотря на то, что излишней скромностью она не
страдает.
Юлия Рыбакова снялась полностью обнаженной в новом клипе
Анны Седоковой. Модель plus
size призналась, что
съемка далась ей нелегко – несмотря на то, что излишней скромностью она не
страдает.
в восторге от последней работы. По словам модели,
это не просто клип, а целый фильм. В то же время, несмотря на то, что Юлия
часто делится с подписчиками в Instagram пикантными фотографиями в нижнем белье,
съемки потребовали от нее некоторых усилий.
"Мне нелегко далась откровенная съемка в ванной. Мне
пришлось полностью обнажиться перед камерами, так как в противном случае было
бы видно мое нижнее белье. В кадре, конечно, этого не видно, но около ванны
стояло как минимум человек 7: операторы, режиссер, участники... И я в ванной
голая, закрытая полупрозрачной шторкой. Но, кажется, все получилось очень
красиво!", – рассказала Юлия Рыбакова "Дням.Ру".
Новый клип Анны Седоковой, в котором снялась и , называется "Санта-Барбара". В центре сюжета – семейные
пары, роли которых сыграли друзья артистки. В их числе – гендиректор РМГ Сергей
Балдин, "Мисс Россия 2015" София Никитчук, известный боец MMA
Владимир Минеев, фотограф Даниил Величко и его подруга Наденька. Пары сидят за столом, когда в комнату заходит экстрасенс -
роль исполняет блогер Лилия Абрамова. И тут раскрываются все тайные желания
присутствующих.
уверяет, что клип вовсе не пошлый – как
это может некоторым показаться. На самом деле здесь говорится о том, как многие
боятся признаться даже самим себе, чего же в действительности они хотят от
своего партнера. Если бы тема секса не была под запретом во многих семьях, то отношения
были бы гораздо крепче, убеждена Юлия.