Юлия Рыбакова снялась полностью обнаженной в новом клипе Анны Седоковой. Модель plus size призналась, что съемка далась ей нелегко – несмотря на то, что излишней скромностью она не страдает.

Юлия Рыбакова снялась полностью обнаженной в новом клипеАнны Седоковой. Модель plussize призналась, чтосъемка далась ей нелегко – несмотря на то, что излишней скромностью она нестрадает.в восторге от последней работы. По словам модели,это не просто клип, а целый фильм. В то же время, несмотря на то, что Юлиячасто делится с подписчиками в Instagram пикантными фотографиями в нижнем белье,съемки потребовали от нее некоторых усилий."Мне нелегко далась откровенная съемка в ванной. Мнепришлось полностью обнажиться перед камерами, так как в противном случае былобы видно мое нижнее белье. В кадре, конечно, этого не видно, но около ванныстояло как минимум человек 7: операторы, режиссер, участники... И я в ваннойголая, закрытая полупрозрачной шторкой. Но, кажется, все получилось оченькрасиво!", – рассказала Юлия Рыбакова "Дням.Ру".Новый клип Анны Седоковой, в котором снялась и , называется "Санта-Барбара". В центре сюжета – семейныепары, роли которых сыграли друзья артистки. В их числе – гендиректор РМГ СергейБалдин, "Мисс Россия 2015" София Никитчук, известный боец MMAВладимир Минеев, фотограф Даниил Величко и его подруга Наденька. Пары сидят за столом, когда в комнату заходит экстрасенс -роль исполняет блогер Лилия Абрамова. И тут раскрываются все тайные желанияприсутствующих.уверяет, что клип вовсе не пошлый – какэто может некоторым показаться. На самом деле здесь говорится о том, как многиебоятся признаться даже самим себе, чего же в действительности они хотят отсвоего партнера. Если бы тема секса не была под запретом во многих семьях, то отношениябыли бы гораздо крепче, убеждена Юлия.