В СМИ появилась информация о плане побега бывшего президента Украины за границу. Рассказывают, что политик купил себе и своей жене билеты в один конец в Великобританию.

В СМИ появилась информация о плане побега бывшего президента Украины за границу. Рассказывают, что политик купил себе и своей жене билеты в один конец в Великобританию.Стоило Петру Порошенко проиграть выборы президента Украины, как у исполнительной власти появилось великое множество вопросов к политику. Однако задать их ему лично оказалось нетривиальной задачей – никто не в курсе, где находится бывший украинский лидер.В частности, как выяснилось, Петр Порошенко не проживает в своем загородном доме в селе Козино. Резиденция бывшего президента, больше похожая на замок, пустует и готовится принимать новых гостей – по информации telegram-канала "Цыбуля" со дня на день там буду проходить обыски.Тем временем порталу elise.com.ua информированные источники раскрыли планы Петра Порошенко по бегству за границу. Дескать, политик приобрел для себя и своей жены билеты в один конец в Великобританию. Формальным поводом для такого путешествия называются проблемы со здоровьем, передает .Отметим, своими лечебными заведениями Туманный Альбион явно не славится. Состоятельные люди обычно выбирают Германию или же Швейцарию. Последняя особенно популярна у тех, кому надо решить свои проблемы с алкогольной или наркотической зависимостью.Однако выбрал именно Великобританию. Остров известен как место, куда стекаются богатые и влиятельные люди со всего СНГ, у которых на родине внезапно обнаружились проблемы с законом.Пополнит ли бывший президент Украины их ряды или вернется на Украину после прохождения лечебных процедур аккурат к моменту рассмотрения всех возбужденных в его отношении уголовных дел, покажет время. Напомним, подозревают в возможной причастности к госизмене, а также в финансовых махинациях. Ранее эксперты отмечали, что политик может попытаться бежать из страны за границу, чтобы сохранить себе не только свободу, но и накопленные состояния.