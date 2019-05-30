Модель и светская львица Свелана Бондарчук опубликовала на своей странице в Instagram разоблачающий снимок. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука призналась, что она и Константин Богомолов хорошо провели время вместе.

Модель и светская львица Свелана Бондарчук опубликовала на своей странице в Instagram разоблачающий снимок. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука призналась, что она и Константин Богомолов хорошо провели время вместе.Бондарчук выложила фото, на котором ее давний друг пьет вино. Таким образомКонстантин Богомолов отметил назначение надолжность художественного руководителя Театра на МалойБронной в обществе СветланыБондарчук.Странно, что режиссеротпраздновал важное событие не в обществе своей возлюбленной (как пишут СМИ – Прим.ред.) Ксении Собчак, а с подругой, изменив таким образом телеведущей во внимании.Светлана Бондарчуккратко подписала фотографию: "Отмечаем". Большинство пользователейсоцсети поздравили Константина Богомолова с назначением и порадовались за него.Однако нашлись и те,кто раскритиковал режиссера, заподозрив, что между Богомоловым и Бондарчук непросто дружба. "А Ксюша неревнует?", "Собчачка (здесь и далее орфография и пунктуация атворовсохранены – Прим. ред.) просто вокзал в богатую сытую жизнь. Сколько ещепассажиров через него пройдет? Так счастлив за нее, а особенно за этих мужиков,молодцы ребята!" – критически высказались подписчики модели.Отметим, сменил на посту худрука театра своего коллегу Сергея Голомазова. Активнуюработу он начнет 25 июня.Напомним, в последнее время появлялся в светских хрониках из-за любовныхпохождений. Ему приписывают бурный роман с Ксенией Собчак, которая недавно развеласьс актером Максимом Виторганом. Мужчины ранее устроили между собой потасовку.