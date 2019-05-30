Модель и светская львица Свелана Бондарчук опубликовала на своей странице в Instagram разоблачающий снимок. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука призналась, что она и Константин Богомолов хорошо провели время вместе.
Модель и светская львица Свелана Бондарчук опубликовала на своей странице в Instagram разоблачающий снимок. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука призналась, что она и Константин Богомолов хорошо провели время вместе.
Бондарчук выложила фото, на котором ее давний друг пьет вино. Таким образом
Константин Богомолов отметил назначение на
должность художественного руководителя Театра на Малой
Бронной в обществе Светланы
Бондарчук.
Странно, что режиссер
отпраздновал важное событие не в обществе своей возлюбленной (как пишут СМИ – Прим.
ред.) Ксении Собчак, а с подругой, изменив таким образом телеведущей во внимании.
Светлана Бондарчук
кратко подписала фотографию: "Отмечаем". Большинство пользователей
соцсети поздравили Константина Богомолова с назначением и порадовались за него.
Однако нашлись и те,
кто раскритиковал режиссера, заподозрив, что между Богомоловым и Бондарчук не
просто дружба. "А Ксюша не
ревнует?", "Собчачка (здесь и далее орфография и пунктуация атворов
сохранены – Прим. ред.) просто вокзал в богатую сытую жизнь. Сколько еще
пассажиров через него пройдет? Так счастлив за нее, а особенно за этих мужиков,
молодцы ребята!" – критически высказались подписчики модели.
Отметим, сменил на посту худрука театра своего коллегу Сергея Голомазова. Активную
работу он начнет 25 июня.
Напомним, в последнее время появлялся в светских хрониках из-за любовных
похождений. Ему приписывают бурный роман с Ксенией Собчак, которая недавно развелась
с актером Максимом Виторганом. Мужчины ранее устроили между собой потасовку.