Известная фигуристка сменила имидж. Евгения Медведева показала новую внешность в Storis своей страницы в Instagram.

Известная фигуристка сменила имидж. ЕвгенияМедведева показала новую внешность в Storis своей страницыв Instagram.Спортсменка предсталаперед подписчиками в новом амплуа. Евгения Медведева опубликовала видео с новымцветом волос.В коротком ролике видно, что девушка перекрасилаволосы в вишневый цвет, передает Теперь с первого взглядафигуристку трудно узнать, но новый цвет волос ей очень идет.Отметим, что впоследнее время 19-летняя Евгения Медведева стала идти на смелые эксперименты.Это касается не только внешности, но и выступлений на льду. Так, ранее в Сетипоявилось видео номера фигуристки в шоу Ice Fantasia 2019. Его обнародовал другспортсменки, болгарский певец Кристиан Костов.Как писали "Дни.ру",многие подписчики двукратной чемпионки мира и Европы сравнили ее костюм снарядом для ролевых игр, а выступление – с порнографией. Другие, в том числе прославленныйтренер Татьяна Тарасова, выступили в защиту Евгении Медведевой.Ранее вместе с Алиной Загитовой оказались в центреземлетрясения в Японии. Подземные толчки началисьв тот момент, когда девушки проводили тренировку.Напомним, стала бронзовым призером ЧМ-2019. Она уступила соотечественнице АлинеЗагитовой, завоевавшей первое место, и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана,взявшей серебро.