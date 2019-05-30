Известная фигуристка сменила имидж. Евгения
Медведева показала новую внешность в Storis своей страницы
в Instagram.
Известная фигуристка сменила имидж. Евгения
Медведева показала новую внешность в Storis своей страницы
в Instagram.
Спортсменка предстала
перед подписчиками в новом амплуа. Евгения Медведева опубликовала видео с новым
цветом волос.
В коротком ролике видно, что девушка перекрасила
волосы в вишневый цвет, передает Теперь с первого взгляда
фигуристку трудно узнать, но новый цвет волос ей очень идет.
Отметим, что в
последнее время 19-летняя Евгения Медведева стала идти на смелые эксперименты.
Это касается не только внешности, но и выступлений на льду. Так, ранее в Сети
появилось видео номера фигуристки в шоу Ice Fantasia 2019. Его обнародовал друг
спортсменки, болгарский певец Кристиан Костов.
Как писали "Дни.ру",
многие подписчики двукратной чемпионки мира и Европы сравнили ее костюм с
нарядом для ролевых игр, а выступление – с порнографией. Другие, в том числе прославленный
тренер Татьяна Тарасова, выступили в защиту Евгении Медведевой.
Ранее вместе с Алиной Загитовой оказались в центре
землетрясения в Японии. Подземные толчки начались
в тот момент, когда девушки проводили тренировку.
Напомним, стала бронзовым призером ЧМ-2019. Она уступила соотечественнице Алине
Загитовой, завоевавшей первое место, и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана,
взявшей серебро.