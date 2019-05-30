Виктория Лопырева спустя полгода вернулась из Америки в Россию. Именно в США белокурая модель родила своего первенца.

Виктория Лопырева спустя полгода вернулась из Америки в Россию. Именно в США белокурая модель родила своего первенца.О том, что Виктория Лопырева появилась в Москве, стало известно после того, как модель опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии и видео, сделанные в центре столицы. В Stories Лопырева выложила несколько роликов, которые записала вблизи Кремля, подписав их на английском языке: "Добро пожаловать домой". А также продемонстрировала снимок, где позирует в коротком легком белом платье в мелкий красный цветочек.Как долго пробудет в России Виктория, неизвестно. Сама модель не раз признавалась, что много путешествует не только из-за работы, но и потому что не любит холодов. Впрочем, рожать своего первенца она планировала в Москве, но вскоре, удрученная погодой и холодом, все же приняла решение отправиться в более теплую страну.Напомним, первенец Виктории Лопыревой появился на свет в начале февраля в одном из престижных медицинских центров США. Мальчика назвали Марк Лионель. Модель предпочитает пока не показывать малыша, однако ничего не может с собой поделать, поэтому периодически публикует фотографии ребенка, предварительно закрывая его лицо различными смайликами.Отцом сына является бизнесмен Игорь Булатов. Ходили слухи, что ради блондинки он оставил жену с двумя детьми. Одним из первых поздравил модель ее бывший жених Николай Басков. В недавнем интервью "золотой голос России" дал понять, что относится к избраннику с долей недоверия. "Я, наоборот, сказал ей: "Если ты счастлива, то пускай так и будет. Но мужчина, который бросает жену с двумя детьми, – это все-таки опасный пассажир", – заключил певец.