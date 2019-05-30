Ученые Росатома приступают к доклиническим испытаниям препарата для лечения костных метастазов на основе радиоактивного изотопа радий-223. Планируется, что эту работу проведут в России по заказу Радиевого института имени Хлопина.
Ученые "Росатома" приступают к доклиническим испытаниям препарата для лечения костных метастазов на основе радиоактивного изотопа радий-223. Планируется, что эту работу проведут в России по заказу Радиевого института имени Хлопина.
Химический элемент радий-223 часто называют "убийцей
метастазов" за способность накапливаться в костных тканях – там, где чаще
всего возникают метастазы при различных видах рака. Он также считается
перспективным для медицинских целей радионуклеидом, поскольку не требует
связывания со сложными биологически активными молекулами. Он может
использоваться в виде простого неорганического соединения – хлорида радия-223.
Это сильно упрощает процесс создания препарата для борьбы с онкологическими
заболеваниями.
Входящий в научный дивизион "Росатома" Радиевый институт
имени Хлопина организовал конкурс на право проведения доклинических исследований
препарата на основе "убийцы метастазов" на моделях опухлевого роста животных. Целью
этой работы называется проверка эффективности раствора хлорида радия-223 при
борьбе с опухолями у мышей, страдающих крайне агрессивным типом рака кожи – высокометастазирущей
меланомой.
Кроме того, ученым предстоит изучить действие препарата на
ранних этапах метастазирования опухоли у подопытных животных. По итогам этого
исследования запланировано провести уже клинические испытания при лечении больных
раком предстательной железы с метастазами в кости, передает РИА Новости.
Специалисты связывают качественный скачок в лечении большого
числа онкологических заболеваний с возможностями адресной терапии, при которой
используются так называемые альфа-излучающие радионуклеиды. В их число входит и
радий-223.
Препарат на основе этого элемента уже используется для
лечения метастазов в костях в таких странах, как Германия и США. В России
подобного типа препаратов пока нет. Поэтому, отмечают эксперты, исследование и
последующее создание лекарства на основе раствора хлорида радия-223 важно для
сохранения фармацевтической безопасности страны.
Радиевый институт имени Хлопина был создан еще в 1922 году
для получения препаратов радия. Он был центров, в котором зарождалась и крепла
отечественная атомная наука и техника. Сейчас в институте ведутся исследования,
связанные, главным образом, с проблемами атомной энергетики, радиоэкологии и
получения изотопов. Он является одним из лидеров в этих направлениях не только в
России, но и в мире.