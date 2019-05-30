Ученые Росатома приступают к доклиническим испытаниям препарата для лечения костных метастазов на основе радиоактивного изотопа радий-223. Планируется, что эту работу проведут в России по заказу Радиевого института имени Хлопина.

Ученые "Росатома" приступают к доклиническим испытаниям препарата для лечения костных метастазов на основе радиоактивного изотопа радий-223. Планируется, что эту работу проведут в России по заказу Радиевого института имени Хлопина.Химический элемент радий-223 часто называют "убийцейметастазов" за способность накапливаться в костных тканях – там, где чащевсего возникают метастазы при различных видах рака. Он также считаетсяперспективным для медицинских целей радионуклеидом, поскольку не требуетсвязывания со сложными биологически активными молекулами. Он можетиспользоваться в виде простого неорганического соединения – хлорида радия-223.Это сильно упрощает процесс создания препарата для борьбы с онкологическимизаболеваниями.Входящий в научный дивизион "Росатома" Радиевый институтимени Хлопина организовал конкурс на право проведения доклинических исследованийпрепарата на основе "убийцы метастазов" на моделях опухлевого роста животных. Цельюэтой работы называется проверка эффективности раствора хлорида радия-223 приборьбе с опухолями у мышей, страдающих крайне агрессивным типом рака кожи – высокометастазирущеймеланомой.Кроме того, ученым предстоит изучить действие препарата наранних этапах метастазирования опухоли у подопытных животных. По итогам этогоисследования запланировано провести уже клинические испытания при лечении больныхраком предстательной железы с метастазами в кости, передает РИА Новости.Специалисты связывают качественный скачок в лечении большогочисла онкологических заболеваний с возможностями адресной терапии, при которойиспользуются так называемые альфа-излучающие радионуклеиды. В их число входит ирадий-223.Препарат на основе этого элемента уже используется длялечения метастазов в костях в таких странах, как Германия и США. В Россииподобного типа препаратов пока нет. Поэтому, отмечают эксперты, исследование ипоследующее создание лекарства на основе раствора хлорида радия-223 важно длясохранения фармацевтической безопасности страны.Радиевый институт имени Хлопина был создан еще в 1922 годудля получения препаратов радия. Он был центров, в котором зарождалась и креплаотечественная атомная наука и техника. Сейчас в институте ведутся исследования,связанные, главным образом, с проблемами атомной энергетики, радиоэкологии иполучения изотопов. Он является одним из лидеров в этих направлениях не только вРоссии, но и в мире.