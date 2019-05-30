Российские зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф и американские многоцелевые истребители F-35 будут базироваться в разных районах Турции, заявил посол Республики в США Сердар Кылыч. Работать на ЗРК будут исключительно местные специалисты.

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и американские многоцелевые истребители F-35 будут базироваться в разных районах Турции, заявил посол Республики в США Сердар Кылыч. Работать на ЗРК будут исключительно местные специалисты, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на дипломата.Также Кылыч обратил внимание на тот факт, что израильские F-35 летают в районах, где работают комплексы С-400. Однако, как только речь заходит об обороне Турции, то тут же появляются проблемы.30 мая стало известно, что Соединенные Штаты серьезно рассматривают прекращение подготовки турецких пилотов F-35, так как Анкара все еще не отказалась от планов купить С-400 "Триумф".Представитель США уверены, что российский ЗРК будет несовместим с американским истребителем. Турция отвечает, что не будет объединять две эти оружейные системы в единую сеть.