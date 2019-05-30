В начале июня Российский университет транспорта проведет отборочный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия. Масштабное мероприятие соберет участников из 17 городов России, сообщает пресс-служба вуза.
В начале июня Российский университет транспорта проведет отборочный чемпионат по стандартам "Ворлдскиллс Россия". Масштабное мероприятие соберет участников из 17 городов России, пресс-служба вуза.
Вузовский чемпионат пройдет с 3 по 7 июня на базе
Московского колледжа железнодорожного транспорта. Участникам предстоит показать
свое мастерство в самых разных компетенциях: экспедирование грузов, управление
железнодорожным транспортом, предпринимательство, медицинский и социальный
уход
Также в список дисциплин войдут компетенции, разработанные
специалистами Российского университета транспорта.
Среди них – техническое обслуживание и ремонт контактной
сети железнодорожного транспорта, управление перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте, обслуживание железнодорожных тяговых подстанций и
линейных устройств систем тягового электроснабжения
На мероприятие соберутся участники из 17 российских городов:
Владикавказа, Волгограда, Кирова, Москвы, Петрозаводска, Саратова и других.
Кроме того, в отборочном чемпионате поучаствуют представители девяти
транспортных вузов, а также Московской и Октябрьской железных дорог.
Стоит отметить, что масштабное мероприятие Российский
университет транспорта проводит уже третий раз.
Ранее "Дни.ру" писали, что в следующем году у
абитуриентов РУТ, ставших финалистами номинации "Транспорт. Пути сообщения
моей страны", появится возможность получить к ЕГЭ.
Об этом рассказал ректор вуза Александр Климов.