В начале июня Российский университет транспорта проведет отборочный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия. Масштабное мероприятие соберет участников из 17 городов России, сообщает пресс-служба вуза.

В начале июня Российский университет транспорта проведет отборочный чемпионат по стандартам "Ворлдскиллс Россия". Масштабное мероприятие соберет участников из 17 городов России, пресс-служба вуза.Вузовский чемпионат пройдет с 3 по 7 июня на базеМосковского колледжа железнодорожного транспорта. Участникам предстоит показатьсвое мастерство в самых разных компетенциях: экспедирование грузов, управлениежелезнодорожным транспортом, предпринимательство, медицинский и социальныйуходТакже в список дисциплин войдут компетенции, разработанныеспециалистами Российского университета транспорта.Среди них – техническое обслуживание и ремонт контактнойсети железнодорожного транспорта, управление перевозочным процессом нажелезнодорожном транспорте, обслуживание железнодорожных тяговых подстанций илинейных устройств систем тягового электроснабженияНа мероприятие соберутся участники из 17 российских городов:Владикавказа, Волгограда, Кирова, Москвы, Петрозаводска, Саратова и других.Кроме того, в отборочном чемпионате поучаствуют представители девятитранспортных вузов, а также Московской и Октябрьской железных дорог.Стоит отметить, что масштабное мероприятие Российскийуниверситет транспорта проводит уже третий раз.Ранее "Дни.ру" писали, что в следующем году уабитуриентов РУТ, ставших финалистами номинации "Транспорт. Пути сообщениямоей страны", появится возможность получить к ЕГЭ.Об этом рассказал ректор вуза Александр Климов.