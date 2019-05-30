Российские инженеры завершили опытно-конструкторские работы по модернизации летающих командных пунктов Ил-80 и Ил-82. Сейчас идет оснащение этих самолетов новым оборудованием. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время посещения нижегородского предприятия Полет.

Российские инженеры завершили опытно-конструкторские работы по модернизации летающих командных пунктов Ил-80 и Ил-82. Сейчас идет оснащение этих самолетов новым оборудованием. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время посещения нижегородского предприятия "Полет".Также представитель военного ведомства анонсировал появление нового воздушного пункта управления на основе многоцелевого вертолета Ми-38, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Летающие командные пункты Ил-80 и Ил-82 созданы на базе пассажирского авиалайнера Ил-86. Отличить военный самолет от гражданского несложно – на фюзеляже первого заметен характерный "горб": отсек с радиоэлектронным оборудованием. Всего было построено 4 подобных машины.