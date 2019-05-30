Этим летом поклонники поттерианы смогут прочесть новые истории, посвященные волшебному миру. Джоан Роулинг подготовила серию короткометражных книг-рассказов, в которую войдут четыре новых произведения. Всего будет выпущено четыре рассказа.

Этим летом поклонники "поттерианы" смогут прочесть новые истории, посвященные волшебному миру. Джоан Роулинг подготовила серию "короткометражных" книг-рассказов, в которую войдут четыре новых произведения.Поклонники Гарри Поттера смогут снова вернуться в придуманный Роулинг сказочный мир, чтобы узнать о традиционном фольклоре и магии, которые лежат в основе волшебной вселенной. Об этом сообщает официальный сайт, посвященный "поттериане".Всего будет выпущено четыре рассказа. Первые два ("Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств" и "Гарри Поттер: Путешествие по зельям и гербологии") выйдут 27 июня. Еще два рассказа ("Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию" и "Гарри Поттер: Путешествие через уход за магическими существами") станут доступны позже, дата их выхода пока не уточняется.Желающие могут заказать книги уже сейчас. Они будут опубликованы в электронном формате и выйдут сначала на нескольких языках: английский, французский, итальянский, немецкий.