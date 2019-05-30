Продюсер обнаружила летающий дрон над своим садом. Разъяренная Яна Рудковская пригрозила непрошеным гостям в Instagram.

Продюсер обнаружила летающий дрон над своимсадом. Разъяренная Яна Рудковская пригрозила непрошеным гостям в Instagram.Продюсерзаявила, что сама покажет свои угодья любопытным. Она провела экскурсию посвоим владениям в Stories, отметив, что, судя по всему, дронзапустили журналисты ради очередной новости о ней и ее семье."Не надо больше запускать дроны над местом, гдемы живем, и уж тем более вторгаться в наше личное пространство, так как это ужесовсем неприлично с Вашей стороны!" – взвыла Яна Рудковская. "Все любятподглядывать через замочную скважину, но всему есть предел и здравый смысл… Следующийраз все дроны будут сбиты. В нашей семье все неплохо стреляют!" – пригрозила обидчикамжена фигуриста Евгения Плющенко.обратилась к поклонникам, заявив, что у нее на участке все цвететблагодаря им. "Энергетика хорошая. Позитив и доброта. Цветы не искусственные.Пионы желтого цвета. Шиповники. Черемуха. Сашин домик. Вот такой у нас большойучасток. Редиска уже почти отцвела. Укроп, лук, помидорчики. И посмотрите,какие уже маленькие огурчики… У нас тут разные виды сирени... Мы сделали тутводопад", – поделилась продюсер.Кроме того,она передала привет своему прославленному супругу, который сейчас участвует вледовых шоу в Японии. На днях там произошло землетрясение. К счастью, никто непострадал. Муж находился в это время в стране восходящего солнца.