Продюсер обнаружила летающий дрон над своим
садом. Разъяренная Яна Рудковская пригрозила непрошеным гостям в Instagram.
Продюсер обнаружила летающий дрон над своим
садом. Разъяренная Яна Рудковская пригрозила непрошеным гостям в Instagram.
Продюсер
заявила, что сама покажет свои угодья любопытным. Она провела экскурсию по
своим владениям в Stories, отметив, что, судя по всему, дрон
запустили журналисты ради очередной новости о ней и ее семье.
"Не надо больше запускать дроны над местом, где
мы живем, и уж тем более вторгаться в наше личное пространство, так как это уже
совсем неприлично с Вашей стороны!" – взвыла Яна Рудковская. "Все любят
подглядывать через замочную скважину, но всему есть предел и здравый смысл… Следующий
раз все дроны будут сбиты. В нашей семье все неплохо стреляют!" – пригрозила обидчикам
жена фигуриста Евгения Плющенко.
обратилась к поклонникам, заявив, что у нее на участке все цветет
благодаря им. "Энергетика хорошая. Позитив и доброта. Цветы не искусственные.
Пионы желтого цвета. Шиповники. Черемуха. Сашин домик. Вот такой у нас большой
участок. Редиска уже почти отцвела. Укроп, лук, помидорчики. И посмотрите,
какие уже маленькие огурчики… У нас тут разные виды сирени... Мы сделали тут
водопад", – поделилась продюсер.
Кроме того,
она передала привет своему прославленному супругу, который сейчас участвует в
ледовых шоу в Японии. На днях там произошло землетрясение. К счастью, никто не
пострадал. Муж находился в это время в стране восходящего солнца.