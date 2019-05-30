27-летняя пловчиха вместе с подругой прогулялась по
калифорнийскому берегу. Юлия Ефимова сфотографировалась без верхней части
купальника и выложила снимки на своей странице в Instagram.
27-летняя пловчиха вместе с подругой прогулялась по
калифорнийскому берегу. Юлия Ефимова сфотографировалась без верхней части
купальника и выложила снимки на своей странице в Instagram.
На фото пятикратная
чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию прикрыла грудь
ананасами. Пользователи соцсети оценили снимки спортсменки, написав массу
комментариев.
Реакция подписчиков
оказалась неоднозначной. "Вот это ананасы", "Она голодная,
выдайте ее замуж", "Жену бы такую – пловчиху с ананасами!", "Надо без ананасов, будет жаришка!", "Долой цитрусы!", "Красавица!",
"Бессовестная", – высказались фолловеры Юлии Ефимовой.
Отметим, ранее пловчиха уже публиковала откровенные
снимки. Ее поклонники всегда с радостью реагируют на подобные фото в соцсети.
Напомним,
называют одной из самых сексуальных спортсменок мира. Эксперты журнала
"Макsим" назвали пятую точку спортсменки "лучшей попой
российского спорта".
Как писали "Дни.ру",
признавалась, что пловчихам с большим размером груди приходится
нелегко. По ее словам, современные спортивные купальники не предусмотрены для
таких форм – и это создает проблемы. Спортсменка рассказала, что трудности возникают у нее из-за пышного
бюста и в повседневной жизни – в частности, в подборе одежды.