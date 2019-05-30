27-летняя пловчиха вместе с подругой прогулялась по калифорнийскому берегу. Юлия Ефимова сфотографировалась без верхней части купальника и выложила снимки на своей странице в Instagram.

27-летняя пловчиха вместе с подругой прогулялась покалифорнийскому берегу. Юлия Ефимова сфотографировалась без верхней частикупальника и выложила снимки на своей странице в Instagram.На фото пятикратнаячемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию прикрыла грудьананасами. Пользователи соцсети оценили снимки спортсменки, написав массукомментариев.Реакция подписчиковоказалась неоднозначной. "Вот это ананасы", "Она голодная,выдайте ее замуж", "Жену бы такую – пловчиху с ананасами!", "Надо без ананасов, будет жаришка!", "Долой цитрусы!", "Красавица!","Бессовестная", – высказались фолловеры Юлии Ефимовой.Отметим, ранее пловчиха уже публиковала откровенныеснимки. Ее поклонники всегда с радостью реагируют на подобные фото в соцсети.Напомним,называют одной из самых сексуальных спортсменок мира. Эксперты журнала"Макsим" назвали пятую точку спортсменки "лучшей попойроссийского спорта".Как писали "Дни.ру",признавалась, что пловчихам с большим размером груди приходитсянелегко. По ее словам, современные спортивные купальники не предусмотрены длятаких форм – и это создает проблемы. Спортсменка рассказала, что трудности возникают у нее из-за пышногобюста и в повседневной жизни – в частности, в подборе одежды.