За штурвалом теплохода Viking Sigyn, который протаранил прогулочное судно Hableany (Русалка) в Будапеште, находился гражданин Украины. В результате столкновения погибли семь человек, еще 21 числится пропавшим без вести. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения судов на Дунае.

За штурвалом теплохода Viking Sigyn, который протаранил прогулочное судно Hableany ("Русалка") в Будапеште, находился гражданин Украины. В результате столкновения погибли семь человек, еще 21 числится пропавшим без вести, передает 24.hu. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения судов на Дунае.Трагедия произошла в 21:05 29 мая под мостом Маргит в центре венгерской столицы. На кадрах видно, как Viking Sigyn нагоняет "Русалку", упирается ей в борт и переворачивает. Прогулочное судно с 33 южнокорейскими туристами на борту, как сообщили полицейские, уже через семь секунд пошло ко дну. Опытный капитан ходящего под шведским флагом "Викинга", судя по всему, не сразу понял, что протаранил другую лодку, поскольку сигнал о бедствии поступил только в 21:15.Из холодной воды — после наводнения в Дунае ее температура не превышает 10-12 градусов — вытащили 14 человек, семеро из них были мертвы. "Русалку" обнаружили спустя несколько часов примерно в километре от места ЧП — ее отнесло течением. Судьба 21 человека, в том числе двух членов экипажа, остается неизвестной, однако водолазы неутешительны в своих прогнозах — шансов выжить у людей было немного, тем паче все они были без спасательных жилетов.Полицейские указывают на то, что причиной трагедии, без сомнения, стала человеческая ошибка: хотя в тот вечер шел сильный дождь и была низкая видимость, однако все ходящие по Дунаю суда оснащены системами спутникового позиционирования с точностью до четырех метров. Кадры свидетельствуют о том, что капитан "Викинга" сбросил ход только после того, как "Русалка" ушла под воду. На ее борту находились 22 женщины, один ребенок и 17 мужчин.Следователи не называют имен подозреваемых, но уточняют, что капитан "Викинга" имеет украинское гражданство, а команда теплохода имеет большой опыт судоходства.