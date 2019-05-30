Капитан Реала Серхио Рамос передумал уходить из команды. 33-летний футболист решил провести остаток карьеры в королевского клуба.

Капитан "Реала" Серхио Рамос передумал уходить из команды. 33-летний футболист решил провести остаток карьеры в "королевского клуба".Серхио Рамос после конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом решил покинуть "Реал". Футболист был готов рассмотреть предложения из Китая. Но "Реал" выставил за Рамоса отступные – 100 миллионов евро. После чего Серхио передумал уходить.Серхио Рамос пришел в "Реал" из "Севильи" летом 2005 года. С тех пор он провел за "королевский клуб" более 600 матчей, в которых забил 84 мяча. Рамос четырежды выигрывал Лигу чемпионов и столько е раз побеждал в чемпионате Испании.