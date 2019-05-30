Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявляет, что носит под сердцем его ребенка. Нынешняя зазноба артиста пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская этим новостям, мягко говоря, не рада и заставляет вокалиста пройти проверку на детекторе лжи. В студии программы На самом деле Первого канала артист заявил, что его экс-девушка имитирует беременность.

Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзевазаявляет, что носит под сердцем его ребенка. Нынешняя зазноба артиста пианисткаВиталина Цымбалюк-Романовская этим новостям, мягко говоря, не рада и заставляетвокалиста пройти проверку на детекторе лжи. В студии программы "На самом деле" Первогоканала артист заявил, что его экс-девушка имитирует беременность.Татьяна Гудзева рассказала ведущему шоу Дмитрию Шепелеву,что уже через месяц родит Прохору Шаляпину сына. Певец, по ее словам, знает оребенке и ради малыша готов расстаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Якобывокалист никогда не испытывал чувств к пианистке, а всего лишь играл роль еелюбовника."Мы с ним в октябре помирились после нашего расхода из-за Виталиныи решили остаться друзьями. Мы живем рядом. Он приезжал, жаловался на нее. Яего поддерживала во всем, ведь я его люблю. У них просто творческий союз, длякарьеры и денег", – рассказала Гудзева в сегодняшнем выпуске программы "Насамом деле".Присутствующие эксперты скептически отнеслись к рассказу Татьяны.Еще до съемок шоу профайлер Сабина Пантус исследовала соцсети Гудзевой и заметиланечто странное: на опубликованных фотографиях, которые, судя по всему, сделаны водин день, женщина запечатлена то с большим животом, то без него. На что экс-возлюбленнаяпевца ответила, мол, обработала изображение в Фотошопе по просьбе Шаляпина.После Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадку самогоПрохора. Появившийся из-за кулис артист был в плохом настроении."Я не встречался с Татьяной и никакого отношения к этомуребенку, если она действительно беременна, я не имею. Виталину я очень люблю.Очень уважительно к ней отношусь, все, что было до нее, – это далекое прошлое",– заявил с порога певец.В тот же момент правозащитник и врач Татьяна Кахидзе предложилаТатьяне выйти из студии , чтобы подтвердить беременность.Неожиданно для всех Гудзева согласилась. Вернувшись на площадку, доктор сообщила,что экс-возлюбленная артиста не врет о том, что носит под сердцем ребенка.Виталине Цымбалюк-Романовской тоже дали слово. По словампианистки, соперница пытается вытянуть деньги из Шаляпина. Она не верит, чтоПрохор способен на предательство."Татьяна хочет родить ребенка за границей и хочет, чтобы Прохорэто оплатил, хотя я точно знаю, что Прохор строит свои отношения по-другому иэто не о нем история", – рассудила Виталина.В сегодняшнем выпуске программы Шаляпину пришлосьпройти проверку на детекторе лжи. Результаты тестирования шокировали Цымбалюк-Романовскую.Оказывается, будучи в отношениях с Виталиной, Прохор встречался с Татьяной идаже приезжал свататься к ее маме. Более того, стало известно, что певец изменялпианистке и вполне может оказаться отцом ребенка Гудзевой.