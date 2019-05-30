Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева
заявляет, что носит под сердцем его ребенка. Нынешняя зазноба артиста пианистка
Виталина Цымбалюк-Романовская этим новостям, мягко говоря, не рада и заставляет
вокалиста пройти проверку на детекторе лжи. В студии программы На самом деле Первого
канала артист заявил, что его экс-девушка имитирует беременность.
Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева
заявляет, что носит под сердцем его ребенка. Нынешняя зазноба артиста пианистка
Виталина Цымбалюк-Романовская этим новостям, мягко говоря, не рада и заставляет
вокалиста пройти проверку на детекторе лжи. В студии программы "На самом деле" Первого
канала артист заявил, что его экс-девушка имитирует беременность.
Татьяна Гудзева рассказала ведущему шоу Дмитрию Шепелеву,
что уже через месяц родит Прохору Шаляпину сына. Певец, по ее словам, знает о
ребенке и ради малыша готов расстаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Якобы
вокалист никогда не испытывал чувств к пианистке, а всего лишь играл роль ее
любовника.
"Мы с ним в октябре помирились после нашего расхода из-за Виталины
и решили остаться друзьями. Мы живем рядом. Он приезжал, жаловался на нее. Я
его поддерживала во всем, ведь я его люблю. У них просто творческий союз, для
карьеры и денег", – рассказала Гудзева в сегодняшнем выпуске программы "На
самом деле".
Присутствующие эксперты скептически отнеслись к рассказу Татьяны.
Еще до съемок шоу профайлер Сабина Пантус исследовала соцсети Гудзевой и заметила
нечто странное: на опубликованных фотографиях, которые, судя по всему, сделаны в
один день, женщина запечатлена то с большим животом, то без него. На что экс-возлюбленная
певца ответила, мол, обработала изображение в Фотошопе по просьбе Шаляпина.
После Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадку самого
Прохора. Появившийся из-за кулис артист был в плохом настроении.
"Я не встречался с Татьяной и никакого отношения к этому
ребенку, если она действительно беременна, я не имею. Виталину я очень люблю.
Очень уважительно к ней отношусь, все, что было до нее, – это далекое прошлое",
– заявил с порога певец.
В тот же момент правозащитник и врач Татьяна Кахидзе предложила
Татьяне выйти из студии , чтобы подтвердить беременность.
Неожиданно для всех Гудзева согласилась. Вернувшись на площадку, доктор сообщила,
что экс-возлюбленная артиста не врет о том, что носит под сердцем ребенка.
Виталине Цымбалюк-Романовской тоже дали слово. По словам
пианистки, соперница пытается вытянуть деньги из Шаляпина. Она не верит, что
Прохор способен на предательство.
"Татьяна хочет родить ребенка за границей и хочет, чтобы Прохор
это оплатил, хотя я точно знаю, что Прохор строит свои отношения по-другому и
это не о нем история", – рассудила Виталина.
В сегодняшнем выпуске программы Шаляпину пришлось
пройти проверку на детекторе лжи. Результаты тестирования шокировали Цымбалюк-Романовскую.
Оказывается, будучи в отношениях с Виталиной, Прохор встречался с Татьяной и
даже приезжал свататься к ее маме. Более того, стало известно, что певец изменял
пианистке и вполне может оказаться отцом ребенка Гудзевой.