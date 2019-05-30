В Москве завершился очередной этап Международной шахматной федерации (FIDE). Его победителем стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В решающей партии он одержал победу над своим соотечественником Александром Грищуком.

В Москве завершился очередной этап Международной шахматной федерации (FIDE). Его победителем стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В решающей партии он одержал победу над своим соотечественником Александром Грищуком.Для выявления победителя шахматистам пришлось провести тай-брейк. В первой партии соперники сыграли вничью, во второй победителем вышел Непомнящий, сообщает ТАСС. Примечательно, что первый ход в тай-брейке совершил хоккеист сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.Напомним, что московский этап Гран-при FIDE является первым из четырех: позже соревнования состоятся в Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. Отметим, что по итогам всех этапов два участника получат путевку в турнир претендентов, победа в котором, в свою очередь, даст возможность сразиться с норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.