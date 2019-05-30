Егор Крид солгал, отвечая на вопрос Юрия дудя о скандале с
фотографом в Нью-Йорке. Аркен изложил в соцсети свою версию событий, которую подтвердили
многочисленные свидетели.
Егор Крид солгал, отвечая на вопрос Юрия дудя о скандале с
фотографом в Нью-Йорке. Аркен изложил в соцсети свою версию событий, которую подтвердили
многочисленные свидетели.
Очередной скандал с участием разгорелся после
того, как рэпер дал интервью известному блогеру Юрию Дудю. Сомнения у
посмотревших очередной выпуск программы "вДудь" на YouTube вызвали
многие эпизоды – в частности, рассказ музыканта о конфликте с фотографом
Аркеном.
"Ты говоришь, что все это "выдуманное дерьмо".
Выдуманное ли? Как ты живешь в таком количестве лжи парень? Или это по кайфу
тебе? Ты, Булаткин, "требовательный перфекционист, особенно когда люди
получают деньги за это". За свою работу оплаты я не получал, да и в ответ
ни благодарности, ни указания авторства, более того, ты, ленивец опоздал съемку
на ШЕСТЬ часов в тот день, и еще тонну дисреспекта в мой адрес вылил", -
ответил Криду возмущенный Аркен в Instagram.
Фотограф отметил, что , наплевав на то, что его
ждут люди, явился на фотосессию около полуночи – тогда как договоренность была
на 17 часов. Просто по дороге он решил заняться шопингом и утолить голод.
Добравшись, наконец, до одного из лучших заведений Манхэттена, где ему для
съемки освободили целый этаж, рэпер поинтересовался – нет ли помещения получше.
Аркен подчеркивает – это при том, что все для Крида, включая фотосессию,
делалось бесплатно.
В итоге Егор Крид, который даже не удосужился поблагодарить
фотографа за его работу, выложил в Сеть снимки, не указав при этом их авторства
– что, естественно, рассердило Аркена еще больше. Пост поддержали множество
пользователей, в доказательство автор приложил скрины переписки.
"Зачем тебе охрана из двух огромных громил в Нью Йорке,
Егор? Тебя тут никто не знает", – заключил Аркен. Он припомнил заявление
о том, что музыкант "ненавидит российский шоу-бизнес".
Фотограф заметил, что при таком отношении к эстраде лучше бы рэпер пошел в
цирк. По его мнению, такому "клоуну" там всегда найдется место.