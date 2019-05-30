Егор Крид солгал, отвечая на вопрос Юрия дудя о скандале с фотографом в Нью-Йорке. Аркен изложил в соцсети свою версию событий, которую подтвердили многочисленные свидетели.

Егор Крид солгал, отвечая на вопрос Юрия дудя о скандале сфотографом в Нью-Йорке. Аркен изложил в соцсети свою версию событий, которую подтвердилимногочисленные свидетели.Очередной скандал с участием разгорелся послетого, как рэпер дал интервью известному блогеру Юрию Дудю. Сомнения упосмотревших очередной выпуск программы "вДудь" на YouTube вызвалимногие эпизоды – в частности, рассказ музыканта о конфликте с фотографомАркеном."Ты говоришь, что все это "выдуманное дерьмо".Выдуманное ли? Как ты живешь в таком количестве лжи парень? Или это по кайфутебе? Ты, Булаткин, "требовательный перфекционист, особенно когда людиполучают деньги за это". За свою работу оплаты я не получал, да и в ответни благодарности, ни указания авторства, более того, ты, ленивец опоздал съемкуна ШЕСТЬ часов в тот день, и еще тонну дисреспекта в мой адрес вылил", -ответил Криду возмущенный Аркен в Instagram.Фотограф отметил, что , наплевав на то, что егождут люди, явился на фотосессию около полуночи – тогда как договоренность былана 17 часов. Просто по дороге он решил заняться шопингом и утолить голод.Добравшись, наконец, до одного из лучших заведений Манхэттена, где ему длясъемки освободили целый этаж, рэпер поинтересовался – нет ли помещения получше.Аркен подчеркивает – это при том, что все для Крида, включая фотосессию,делалось бесплатно.В итоге Егор Крид, который даже не удосужился поблагодаритьфотографа за его работу, выложил в Сеть снимки, не указав при этом их авторства– что, естественно, рассердило Аркена еще больше. Пост поддержали множествопользователей, в доказательство автор приложил скрины переписки."Зачем тебе охрана из двух огромных громил в Нью Йорке,Егор? Тебя тут никто не знает", – заключил Аркен. Он припомнил заявлениео том, что музыкант "ненавидит российский шоу-бизнес".Фотограф заметил, что при таком отношении к эстраде лучше бы рэпер пошел вцирк. По его мнению, такому "клоуну" там всегда найдется место.