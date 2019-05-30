Первоначально на опубликованные женщиной записи обратили внимание в соцсетях, а потом уже в полиции - пользователи сравнили урок с жестоким обрядом экзорцизма.

Краснодарские следователи после всплеска возмущения в соцсетях заинтересовались деятельностью тренера Елены Родионовой, которая по собственной методике учит плавать младенцев.Первоначально на опубликованные женщиной записи обратили внимание в соцсетях, а потом уже в полиции — пользователи сравнили урок с жестоким обрядом экзорцизма. На кадрах видно, как Елена смело погружает грудничков под воду и отпускает их плавать без поддержки, при этом никто из ее воспитанников не плачет и не противится водным процедурам."Мы с первым ребёнком стали ходить к Елене с года. Благодаря ее таланту, человеческим качествам и просто любви и полной отдаче своей работе мы в два года научились плавать дельфином, а в три всеми стилями. Второго малыша я отдала с рождения, с третьим, недавно появившимся, спешим на другой конец города, но только к ней", — отметила одна из клиенток тренера.Несмотря на массу положительных отзывов, в дело решили вмешаться следователи, которые "в связи с общественным резонансом" затребовали у полиции все материалы "для дачи объективной правовой оценки произошедшего и принятия процессуального решения". Продолжит ли тренер работать во время проверки, остается неизвестным.