Светская львица столкнула лбами Instagram-звезд и представительниц высшего света. Ксения Собчак и ее собеседницы неожиданно вспомнили, что олигарх Роман Абрамович вновь свободен.

Светская львица столкнула лбами Instagram-звезд ипредставительниц высшего света. Ксения Собчак и ее собеседницы неожиданновспомнили, что олигарх Роман Абрамович вновь свободен.За одним столом с телеведущей собрались бизнес-леди имодели. По левую руку от Ксении Собчак сидели предпринимательницы СнежанаГеоргиева, Виктория Шелягова и Наталья Якимчик, по правую – Instagram-моделиВиктория Одинцова, Дарья Коновалова и Виктория Короткова.Вместе дамы обсудили скандал, который разгорелся несколькомесяцев назад. Напомним, в марте 2019 года состоялся юбилей журнала Vogue. На мероприятие былиприглашены популярные блогеры из Instagram.Соседство с моделями из соцсетей возмутило многихпредставительниц высшего света Москвы. Виктория Шелягова написала тогда в личном-аккаунте:"Это разрушило Люкс". А Снежана Георгиева с тех пор решила игнорировать вечерас участием Instagram-звезд. Блогеры, в свою очередь, не остались в стороне идостойно ответили светским львицам, указав на их ошибки.Теперь попыталась примирить стороны. Теледива выступила в защиту Instagram-звезд, отмечая, что сегодня попасть ввысший свет не представляет труда, достаточно удачно выйти замуж, например заолигарха Романа Абрамовича. По ее словам, миллиардер сейчас свободен дляотношений, поэтому они могут спокойно пофантазировать о нем."Чтобы защитить девчонок я сажу. В какой-то момент Анжелика Агурбаш,знаете, такая певица, которую в шоу-бизнесе вообще не признавали, все смеялисьнад ней. И Анжелика Агурбаш спросила: "Ну что же мне сделать, чтобы войти вэтот старый свет? Ей Ксения Соловьева (главный редактор модного журнала Tatler – прим.ред.) сказала: "Тебе надо выйти за Абрамовича",– вспомнила светская львица в своем YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"Телеведущая отметила, что любая Instagram-модель, выйди оназа условного Романа Абрамовича, сразу получит золотой билет в элитарныйстоличный круг. По мнению , все тут же забудут о прошлом, и онаперестанет быть нерукопожатной. "В этом есть небольшое лицемерие", – рассудилателедива.