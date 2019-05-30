Светская львица столкнула лбами Instagram-звезд и
представительниц высшего света. Ксения Собчак и ее собеседницы неожиданно
вспомнили, что олигарх Роман Абрамович вновь свободен.
Светская львица столкнула лбами Instagram-звезд и
представительниц высшего света. Ксения Собчак и ее собеседницы неожиданно
вспомнили, что олигарх Роман Абрамович вновь свободен.
За одним столом с телеведущей собрались бизнес-леди и
модели. По левую руку от Ксении Собчак сидели предпринимательницы Снежана
Георгиева, Виктория Шелягова и Наталья Якимчик, по правую – Instagram-модели
Виктория Одинцова, Дарья Коновалова и Виктория Короткова.
Вместе дамы обсудили скандал, который разгорелся несколько
месяцев назад. Напомним, в марте 2019 года состоялся юбилей журнала Vogue. На мероприятие были
приглашены популярные блогеры из Instagram.
Соседство с моделями из соцсетей возмутило многих
представительниц высшего света Москвы. Виктория Шелягова написала тогда в личном-аккаунте:
"Это разрушило Люкс". А Снежана Георгиева с тех пор решила игнорировать вечера
с участием Instagram-звезд. Блогеры, в свою очередь, не остались в стороне и
достойно ответили светским львицам, указав на их ошибки.
Теперь попыталась примирить стороны. Теледива выступила в защиту Instagram-звезд, отмечая, что сегодня попасть в
высший свет не представляет труда, достаточно удачно выйти замуж, например за
олигарха Романа Абрамовича. По ее словам, миллиардер сейчас свободен для
отношений, поэтому они могут спокойно пофантазировать о нем.
"Чтобы защитить девчонок я сажу. В какой-то момент Анжелика Агурбаш,
знаете, такая певица, которую в шоу-бизнесе вообще не признавали, все смеялись
над ней. И Анжелика Агурбаш спросила: "Ну что же мне сделать, чтобы войти в
этот старый свет? Ей Ксения Соловьева (главный редактор модного журнала Tatler – прим.ред.) сказала: "Тебе надо выйти за Абрамовича",
– вспомнила светская львица в своем YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"
Телеведущая отметила, что любая Instagram-модель, выйди она
за условного Романа Абрамовича, сразу получит золотой билет в элитарный
столичный круг. По мнению , все тут же забудут о прошлом, и она
перестанет быть нерукопожатной. "В этом есть небольшое лицемерие", – рассудила
теледива.