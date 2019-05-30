"Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 100 граждан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.Установлено, что для получения прибыли злоумышленники разработали криминальную схему. Используя методы психологического воздействия, они входили в доверие к жильцам домов, сообщали им о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости. Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями. Цинично обманывая их, сообщники снимали происходящее на камеру мобильного телефона.По имеющейся информации, координацией противоправной деятельности самостоятельных структурных подразделений, разработкой планов и разделом преступных доходов занимались три лидера. В каждую группу входило не менее 15 рядовых участников, которые обходили квартиры, подбирая потенциальных заказчиков, а затем заключали фиктивные договоры и получали денежные средства.В мошенническую схему были вовлечены сантехники, имитирующие деятельность по замене труб и демонтажу систем водоснабжения, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги.Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 100 граждан.Проведены обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы, call-центр и бухгалтерию. Обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств мошенничества продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео