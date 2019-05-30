Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 23-летний потерпевший был доставлен в одно из медицинских учреждений...

«Сотрудники ОУР УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОП «Китай-город» УВД по ЦАО задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило информация от очевидца о том, что произошла драка между неизвестными, в ходе которой один из ее участников был ранен.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 23-летний потерпевший был доставлен в одно из медицинских учреждений.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте Вернадского задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий. Во время конфликта злоумышленник, предметом, похожим на нож причинил ранения потерпевшему.Отделением дознания ОП «Китай-город» УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60