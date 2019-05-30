Спасенному дальневосточному леопарду прописали особую диету, которая поможет ему быстрее восстановиться после полученных травм. Об этом сообщает ГТРК Владивосток.

Спасенному дальневосточному леопарду прописали особую диету, которая поможет ему быстрее восстановиться после полученных травм. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток".Как известно, молодой хищник попал в реабилитационный центр "Тигр" в начале марта. Сотрудники охотнадзора обнаружили его рядом с национальным парком "Земля леопарда". Скорее всего, произошло столкновение дикой кошки с автомобилем.Леопарда подлечили, и сейчас он обитает в большом открытом вольере. Специальное меню для питания разработано совместно с некоммерческой организацией "Дальневосточные леопарды". Как рассказали экологи, хищнику важно получать "дикую", необработанную пищу. Так ему будет легче приспособиться к жизни на воле. Зверю дают, в основном, оленье мясо, говядину без шкуры.Очередной медицинский осмотр запланирован на начало июня. Как сообщила зоолог Центра реабилитации, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко, тогда врачи смогут понять, насколько зверь выздоровел и готов к охоте. На следующем этапе к обсуждению его дальнейшей судьбы подключаться российские и зарубежные эксперты.