Эксперты провели исследование мяса

Эксперты провели исследование мясаРоскачество опубликовало самых лучших марок фарша. Выяснилось, что только часть продукции, которая оказывается на прилавках магазинов, достойна называться фаршем.Эксперты хотели выяснить, действительно ли приготовленный дома фарш лучше покупного. В результате специалисты пришли к выводу, что чаще всего магазинный фарш годен для употребления в пищу и не всегда на него идёт несвежее мясо.Помимо этого, исследование показало, что большая часть фарша не содержит хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков или плёнок.Лучшим признали фарш, приготовленный фирмой из Свердловской области, не хуже оказались товары из Московской и Челябинской областей. Однако встретились и такие продукты, в которых нашли плесень и листерии, наличие которых не допускается техническим регламентом Таможенного союза.