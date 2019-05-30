Два человека пострадали в столкновении кареты скорой помощи с легковушкой в Твери. ДТП попало в объектив камеры регистратора.

Два человека пострадали в столкновении кареты скорой помощи с легковушкой в Твери. ДТП попало в объектив камеры регистратора.Авария произошла вечером 27 мая на углу улиц Орджоникидзе и Набережной реки Лазури, когда скорая спешила в больницу с пациентом. Загруженный перекресток водитель попытался пересечь на красный сигнал светофора, но тут в заднюю часть служебной машины врезался Kia Rio.За рулем легковушки находилась 45-летняя женщина, которая слишком поздно услышала вой сирены и не успела притормозить, хотя остальные участники движения пропускали реанимобиль.От удара скорая залилась на бок и по инерции еще несколько метров проскользила по асфальту. На помощь пострадавшим бросились очевидцы, позже 31-летнюю женщину и 48-летнего мужчину доставили в больницу на другой карете, но от госпитализации они отказались.