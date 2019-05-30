Подозреваемого в нападении на сотрудников газеты Родина в Ставрополе поместили в психиатрический стационар, там проведут экспертизу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Подозреваемого в нападении на сотрудников газеты "Родина" в Ставрополе поместили в психиатрический стационар, там проведут экспертизу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.72-летний мужчина в начале мая принес в редакцию коммунистической газеты "Родина" свою статью о Сталине. В публикации ему отказали, и тогда он решил убить главного редактора издания и его подчиненных.27 мая мужчина пришел в редакцию уже с ножом, спрятав его в стопке газет, и напал на сотрудников. Ранения получили четыре человека, в том числе главный редактор Николай Бондаренко – он перенес операцию, его жизнь сейчас вне опасности. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.