Сергей Лазарев во второй раз стал отцом, утверждают телеграм-каналы со ссылкой на осведомленные источники.

Сергей Лазарев во второй раз стал отцом, утверждают телеграм-каналысо ссылкой на осведомленные источники.Новость о том, что у есть второй ребенок,распространил телеграм-канал "Только никому". Там опубликована перепискас неким "инсайдером" – судя по всему, сотрудником одного изриэлторских агентств.Источник утверждает, что Сергей Лазарев не так давнообратился в агентство за помощью в поиске квартиры. Певец, якобы, заявил, чтоему нужно более просторное жилье, так как для двоих детей его нынешний домслишком мал.По словам инсайдера, Сергей явился на просмотр предложенноговарианта с женой. В первый визит женщина была беременна, утверждает источник.На вопрос, как риэлтор понял, что это жена артиста, тот ответил, что Лазаревсам об этом сказал.Тот же источник опознал представленную ему в качестве женыженщину по фотографии – журналисты показали ему снимок АнныБелодедовой, гендиректора и соучредителя магазина модной одежды. Инсайдер нестал утверждать, что именно ее он видел в компании певца – но отметил, чтодевушка на фото очень похожа на спутницу артиста.Напомним, у Сергея Лазарева есть сын Никита, он появился на свет в 2014 году. Певец долгоевремя скрывал его от общественности. Поклонники предположили, что ребенок рожден суррогатной матерью. Артисту, который до сих пор остается встатусе холостяка, приписывали романы с Лерой Кудрявцевой и Ани Лорак.На днях тот же телеграм-канал "Только никому" привел словам одного из гостей премии RU.TV. Он рассказал, что совсем недавно стал отцом во второй раз. Гость пообещал, что скоро эту информацию подтвердят официально – у певца родилась дочь.