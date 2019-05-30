Сергей Лазарев во второй раз стал отцом, утверждают телеграм-каналы
со ссылкой на осведомленные источники.
Сергей Лазарев во второй раз стал отцом, утверждают телеграм-каналы
со ссылкой на осведомленные источники.
Новость о том, что у есть второй ребенок,
распространил телеграм-канал "Только никому". Там опубликована переписка
с неким "инсайдером" – судя по всему, сотрудником одного из
риэлторских агентств.
Источник утверждает, что Сергей Лазарев не так давно
обратился в агентство за помощью в поиске квартиры. Певец, якобы, заявил, что
ему нужно более просторное жилье, так как для двоих детей его нынешний дом
слишком мал.
По словам инсайдера, Сергей явился на просмотр предложенного
варианта с женой. В первый визит женщина была беременна, утверждает источник.
На вопрос, как риэлтор понял, что это жена артиста, тот ответил, что Лазарев
сам об этом сказал.
Тот же источник опознал представленную ему в качестве жены
женщину по фотографии – журналисты показали ему снимок Анны
Белодедовой, гендиректора и соучредителя магазина модной одежды. Инсайдер не
стал утверждать, что именно ее он видел в компании певца – но отметил, что
девушка на фото очень похожа на спутницу артиста.
Напомним, у Сергея Лазарева есть сын Никита, он появился на свет в 2014 году. Певец долгое
время скрывал его от общественности. Поклонники предположили, что ребенок рожден суррогатной матерью. Артисту, который до сих пор остается в
статусе холостяка, приписывали романы с Лерой Кудрявцевой и Ани Лорак.
На днях тот же телеграм-канал "Только никому" привел словам одного из гостей премии RU.TV. Он рассказал, что совсем недавно стал отцом во второй раз. Гость пообещал, что скоро эту информацию подтвердят официально – у певца родилась дочь.