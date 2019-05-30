Сотрудники полиции обнаружили, что из вентиляционной шахты, расположенной на улице возле станции метро доносятся крики о помощи...
Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене спасли от удушья троих москвичей, незаконно проникших в шахту московского метрополитена на станции «Медведково».
30 мая в 00:50 сотрудник полиции во время несения службы в южном вестибюле станции метро «Медведково» почувствовал запах гари, после чего заметил, что платформу заволакивает дымом из тоннеля со стороны станции «Бабушкинская».
В результате дальнейшей проверки сотрудники полиции обнаружили, что из вентиляционной шахты, расположенной на улице возле станции метро доносятся крики о помощи. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли проникших в шахту граждан.
Установлено, что трое москвичей в возрасте от 22 до 25 лет, пытаясь проникнуть через вентиляционный киоск в тоннель станции «Медведково» наткнулись на загородительную решетку, которую попытались спилить с использованием пилы-болгарки. Однако от искр в киоске загорелся скопившийся мусор. Один из молодых людей был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время по факту произошедшего проводится дальнейшая проверка.
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