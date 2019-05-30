Сотрудники полиции обнаружили, что из вентиляционной шахты, расположенной на улице возле станции метро доносятся крики о помощи...

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене спасли от удушья троих москвичей, незаконно проникших в шахту московского метрополитена на станции «Медведково».30 мая в 00:50 сотрудник полиции во время несения службы в южном вестибюле станции метро «Медведково» почувствовал запах гари, после чего заметил, что платформу заволакивает дымом из тоннеля со стороны станции «Бабушкинская».В результате дальнейшей проверки сотрудники полиции обнаружили, что из вентиляционной шахты, расположенной на улице возле станции метро доносятся крики о помощи. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли проникших в шахту граждан.Установлено, что трое москвичей в возрасте от 22 до 25 лет, пытаясь проникнуть через вентиляционный киоск в тоннель станции «Медведково» наткнулись на загородительную решетку, которую попытались спилить с использованием пилы-болгарки. Однако от искр в киоске загорелся скопившийся мусор. Один из молодых людей был доставлен в медицинское учреждение.В настоящее время по факту произошедшего проводится дальнейшая проверка.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18