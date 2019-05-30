Согласно народным преданиям, могильная земля обладает особой силой, умерщвляет болезни лучше любой другой. Поэтому суеверный народ часто охотится за горстью землицы с могилы того или иного святого.
Согласно народным преданиям, могильная земля обладает особой силой, "умерщвляет болезни лучше любой другой". Поэтому суеверный народ часто охотится за горстью землицы с могилы того или иного святого.
Из уст в уста передаются советы о том, как правильно нужно использовать могильную землицу. Обычно рекомендуют прикладывать ее к больному месту, добавлять в чай или суп. Считается полезным также просто хранить ее дома у икон.
Говорят, что земля с могилы почитаемого о. Максима (с. Пятино Инзенского района Ульяновской области), запиваемая крещенской водой, "исцеляет" от зубной боли. Землю с могил преподобного Иоанна Затворника Святогорского и духовника Санаксарского монастыря схиигумена Иеронима прикладывают к больным местам.
Теперь стало почему-то считаться, что земля с могилы Юлии Началовой тоже чудодейственная. Хотя святой ее никто не объявлял и не канонизировал. Это было бы смешно, глупо, странно. Но суеверные темные люди теперь пытаются унести с собой горсть с могилы артистки. Считается, что эта земля лечит мозоли, защищает от сепсиса, убирает подагру, избавляет от диабета.
Все это, конечно, похоже больше на мракобесие и безумие. Как и желание заряжать на могиле Началовой воду и крем, как и стремление видеть в проступившей на дубовом кресте смоле чудодейственное миро. Люди стали поклоняться певице, которая святой при жизни никогда не была, создают себе кумира на ровном месте.
А что про все это думает православная церковь? "Только по вере эта земля может помочь человеку. Сама по себе она не обладает никакими чудесными свойствами", – уверял в одном из интервью священник Дионисий Свечников.
Напомним, что умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно.