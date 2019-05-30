Согласно народным преданиям, могильная земля обладает особой силой, умерщвляет болезни лучше любой другой. Поэтому суеверный народ часто охотится за горстью землицы с могилы того или иного святого.

Согласно народным преданиям, могильная земля обладает особой силой, "умерщвляет болезни лучше любой другой". Поэтому суеверный народ часто охотится за горстью землицы с могилы того или иного святого.Из уст в уста передаются советы о том, как правильно нужно использовать могильную землицу. Обычно рекомендуют прикладывать ее к больному месту, добавлять в чай или суп. Считается полезным также просто хранить ее дома у икон.Говорят, что земля с могилы почитаемого о. Максима (с. Пятино Инзенского района Ульяновской области), запиваемая крещенской водой, "исцеляет" от зубной боли. Землю с могил преподобного Иоанна Затворника Святогорского и духовника Санаксарского монастыря схиигумена Иеронима прикладывают к больным местам.Теперь стало почему-то считаться, что земля с могилы Юлии Началовой тоже чудодейственная. Хотя святой ее никто не объявлял и не канонизировал. Это было бы смешно, глупо, странно. Но суеверные темные люди теперь пытаются унести с собой горсть с могилы артистки. Считается, что эта земля лечит мозоли, защищает от сепсиса, убирает подагру, избавляет от диабета.Все это, конечно, похоже больше на мракобесие и безумие. Как и желание заряжать на могиле Началовой воду и крем, как и стремление видеть в проступившей на дубовом кресте смоле чудодейственное миро. Люди стали поклоняться певице, которая святой при жизни никогда не была, создают себе кумира на ровном месте.А что про все это думает православная церковь? "Только по вере эта земля может помочь человеку. Сама по себе она не обладает никакими чудесными свойствами", – уверял в одном из интервью священник Дионисий Свечников.Напомним, что умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно.